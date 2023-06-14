省运会羽毛球赛收拍 洛阳队获7个一等奖

11日，河南省第十四届运动会社会组·省辖市组羽毛球比赛在新安县体育中心体育馆收拍。洛阳代表队在本次比赛中获得7个一等奖，3个二等奖，2个三等奖和1个优秀奖，总分位居16支代表队前三名。

11日，河南省第十四届运动会社会组·省辖市组羽毛球比赛在新安县体育中心体育馆收拍。洛阳代表队在本次比赛中获得7个一等奖，3个二等奖，2个三等奖和1个优秀奖，总分位居16支代表队前三名。

本次比赛为期5天，分A组和B组两个组别，每个组别均设置男子单打、女子单打、男子双打、女子双打、混合双打项目。来自全省16个省辖市(示范区)代表队的196人报名参赛，其中洛阳参赛选手共12人。

经过五天争夺，洛阳代表队展示了良好的竞技水平：郭是豪夺得A组男子单打项目一等奖第二名；李祺、陈亦新，郭是豪、程吉龙飞两对男子组合，包揽A组男子双打一等奖前两名；李祺、信辰曦两位选手为洛阳夺得A组混合双打一等奖第一名。在B组比赛上，洛阳男选手同样发挥出色，陈天涌夺得B组男子单打一等奖第二名，张强、姜长斌，陈天涌、权朋朋两队洛阳组合，包揽B组男子双打的一等奖前两名。

7个一等奖之外，洛阳选手还夺得3个二等奖，2个三等奖和1个优秀奖：其中，冯宝华获得A组男子单打二等奖，王静仪、信辰曦获得A组女子双打二等奖，权朋朋获得B组男子单打二等奖；程吉龙飞、王静仪二人联手夺得A组混合双打三等奖，冯宝华、焦嘉诚获得A组男子双打三等奖；姜长斌获得B组男子单打优秀奖。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 张怡熙 文/图 通讯员 涂晓洛）