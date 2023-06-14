洛阳销毁近1吨过期药品

我市回收的近1吨过期药品已经全部销毁！

我市回收的近1吨过期药品已经全部销毁！昨日上午，在位于新郑市的河南中环信环保科技股份有限公司厂区，市市场监管局联合洛报融媒，通过媒体抖音开设网络直播，对整个销毁过程进行报道。

工作人员将过期药品倒入焚烧炉料斗内

7月17日，市市场监管局联合洛报融媒启动“过期药品有回收，安全用药共守护”活动，依托连锁药店，在全市15个县区设置86个过期药品回收点，由专业人员负责接收市民送来的过期药品并逐一登记，引导市民养成及时清理家庭用药的习惯，保障安全合理用药，增强安全用药意识。截至8月9日，全市一共回收过期药品7520盒。其中，心脑血管类1963盒、感冒清热类1055盒、胃肠道类896盒、抗生素类513盒、妇科用药375盒、维生素类272盒、外用类241盒等。

河南中环信环保科技股份有限公司是河南省首家危险废物处置中心。昨日10时30分许，记者在现场看到，市市场监管局、河南中环信环保科技股份有限公司双方共同确认回收药品明细信息后，工作人员将过期药品分批倒入焚烧炉料斗内，采用高温焚烧的方式进行无害化销毁。其中，过期药品充分燃烧后排出的烟气，通过燃烧器加热至1100℃以上，确保其被充分分解，再经过一系列处理设备后，达到排放标准的烟气由引风机通过烟囱排入大气。“过期药品在高温焚烧处理时，在线的数据是和环保部门联网的，符合国家相关标准。”该公司相关负责人介绍。

“服用过期药品对人的身体有伤害吗？”“哪里可以回收过期药品？”“这个活动很不错，点赞！”在近40分钟的直播过程中，在线观看网友有近万人，不少网友在评论区留言互动。针对大家关注的问题，市市场监管局执法人员、河南中环信环保科技股份有限公司相关负责人逐一进行了解答。

值得一提的是，自“过期药品有回收，安全用药共守护”活动启动以来，洛报集团全媒体矩阵进行了全方位连续报道，覆盖媒体包括洛阳网、掌上洛阳客户端及洛视频、洛阳日报、洛阳晚报抖音和视频号等，《洛阳日报》《洛阳晚报》同步报道，引起洛阳市民广泛关注，截至8月10日15时，相关报道全网点击量累计近900万。

在销毁这些过期药品的同时，新一轮的过期药品回收活动开启。市市场监管局相关负责人说，过期药品属于有毒有害垃圾，如果随意丢弃会对环境造成很大的危害。如果市民家里有过期药品，可以就近选择相关连锁药店投放，回收点仍然使用统一箱体，店内也张贴有相关提示语，不限种类、不限名称、不限厂家，不管是否拆封，都在回收范围，该局将根据回收情况适时组织集中销毁。下一步，该局将根据市民需要，适时调整过期药品回收点的覆盖面，常态化开展过期药品回收工作，营造安全健康的用药环境。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 赵利波 孙怀真 孙瑾靖 文/图）