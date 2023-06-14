洛阳市委十二届四次全体（扩大）会议召开

8月10日，中国共产党洛阳市第十二届委员会第四次全体(扩大)会议召开。

市委十二届四次全体(扩大)会议召开

市委常委会主持会议 江凌讲话

全会讨论审议了市委常委会2023年上半年工作报告，表决通过《中国共产党洛阳市第十二届委员会第四次全体会议决议》，审议通过《关于提振信心防范风险推动经济平稳健康发展的实施意见》《关于深化营商环境重点领域改革的实施方案》《关于全面提升干部队伍推动产业发展能力的实施方案》，通报《市委2022年度干部选拔任用工作“一报告两评议”结果》

8月10日，中国共产党洛阳市第十二届委员会第四次全体(扩大)会议召开。会议深入贯彻党的二十大精神，认真落实省委十一届五次全会精神，对市委常委会上半年工作进行总结，对加快推进现代化洛阳建设特别是现代化产业体系建设进行部署，动员全市上下以更加奋发有为的精神，着力重塑产业格局，推动经济平稳健康发展，奋力开创现代化洛阳建设新局面。

全会由市委常委会主持。市委书记江凌作了讲话。

全会讨论审议了市委常委会2023年上半年工作报告，审议通过《关于提振信心防范风险推动经济平稳健康发展的实施意见》《关于深化营商环境重点领域改革的实施方案》《关于全面提升干部队伍推动产业发展能力的实施方案》，通报《市委2022年度干部选拔任用工作“一报告两评议”结果》。

全会充分肯定市委常委会2023年上半年工作。一致认为，市委常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、省委重大决策部署，团结带领全市干部群众，聚焦加快建强副中心、形成增长极，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，抢抓构建新发展格局战略机遇，坚持以创新引领发展，抓好“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，奋力推动经济运行整体好转，加快推动产业格局重塑，大力实施创新驱动发展战略，着力统筹城乡区域发展，积极推进更高水平改革开放，不断开创文化繁荣发展新局面，持续提升人民群众生活品质，全面提升社会治理现代化水平，纵深推进全面从严治党，推动现代化洛阳建设迈出了坚实步伐。

全会指出，要更加坚定建设现代化产业体系的信心决心。推进现代化建设，最核心的是建设现代化产业体系。经过近两年的实践，全市上下凝心聚力抓产业的氛围已经形成。要深刻认识产业发展水平决定着现代化洛阳建设成败，抓住产业这个“牵一发而动全身”的关键点，推动各方面工作向产业聚焦、各方面精力向产业集中、各方面资源向产业倾斜，加快重塑产业格局。要清醒认识洛阳近两年大抓产业取得的明显成效，坚定信心、保持定力，把产业发展牢牢抓在手上，走出一条具有洛阳特色的产业强市之路。要正确认识产业发展对经济增长的拉动规律，发扬“功成不必在我、功成必定有我”精神，坚定不移抓产业，真正通过做大做强产业，更好支撑和推动现代化洛阳建设。

全会强调，要积极抢抓建设现代化产业体系的重大机遇。要抢抓新一轮产业变革带来的机遇，深入研究、准确把握产业发展趋势，积极抢占产业新赛道，下更大力气发展“风口产业”，在推动产业转型升级、塑造区域竞争优势上抢占先机。要抢抓建设全国统一大市场带来的机遇，以宽广的视野格局谋划推动产业发展，在大局中找准定位、发挥优势，积极开展跨区域产业合作，在更大范围内整合资源、拓展市场，加快推动产业转型升级。要抢抓国家实施逆周期调节带来的机遇，加强对宏观政策的深度研究，提高把握政策的能力，把更多政策红利转化为推动产业发展、稳定经济运行的实际成效。要抢抓新的消费需求不断涌现带来的机遇，深入研究消费变化趋势，培育更多契合市场需求的新业态、新产品、新场景，持续保持洛阳消费市场热度，更好发挥消费对经济增长的拉动作用。

全会强调，要牢牢把握建设现代化产业体系的关键抓手。要着力发展“风口产业”，加快重塑产业格局。以新能源、新材料、新IT、新文旅、智能装备等为重点，有的放矢地把“风口产业”做起来；建好科技产业社区，加强与龙头企业合作，积极引进产业链配套项目，加快形成集群效应；实施高成长性企业培育行动，健全服务民营企业常态长效机制，推动国有企业深化改革、加快转型，持续培育优质企业，提升企业竞争力；强化市场意识，把开展“以投带引”作为用好市场化投融资手段的“关键一招”，撬动更多社会资本进入“风口产业”领域。要着力强化科技创新，持续促进产业转型。建好用好创新平台，用市场化手段促进创新资源集聚和创新活动开展，更好地以平台聚资源、促创新；实施高新技术企业倍增行动，打造全链条科技企业孵化体系，不断壮大科技型企业主力军；加快建设数字基础设施，统筹推进数字化服务平台建设，大力实施数字化转型行动，以数字技术赋能产业转型。要着力抓好营商环境，不断优化产业生态。以转变干部思维观念为核心优化政务环境，扭转“把关”思维、强化“有解”思维，纵深推进“放管服效”改革，系统性重塑行政审批制度，加快提升政务服务标准化便利化水平；以深化要素市场化配置改革、下大力气破除市场壁垒为重点优化市场环境，让各类市场主体公平参与市场竞争；以解决好企业涉法涉诉问题、弘扬契约精神为重点优化法治环境，依法保护市场主体合法权益。要着力打造过硬队伍，更好推动产业发展。坚持学习培训和实践锻炼相结合，引导干部加快形成抓产业的新理念，着力提升把握产业风口、服务企业发展、运用资本市场、防范化解风险等方面专业能力，大力弘扬深度研究工作、一线解决问题、勇于攻坚克难、主动靠前服务、狠抓闭环落实等优良作风，加快建设一支适应产业发展需要的过硬干部队伍。

全会强调，当前，全市经济正处在稳增长的关键节点。面对重重困难，广大党员干部必须发挥示范引领作用，奋力攻坚闯难关，把现代化洛阳建设不断推向前进。要增强迎难而上的勇气，聚焦现代化洛阳建设的重大任务，强化使命担当，以“逢山开路、遇水架桥”的勇气，在现代化建设新征程中拼出一片新天地。要掌握善作善成的方法，加快转变思维观念，进一步强化市场思维、创新思维、系统思维，不断开辟现代化洛阳建设新境界。要弘扬真抓实干的作风，注重在操作层面上深度研究工作，以“有解”思维破解瓶颈问题，深入一线推动工作落实，以真抓实干的作风拼出一番新业绩。要凝聚万众一心的合力，强化大局意识，坚决贯彻落实党中央和省委、市委决策部署，自觉在大局下想问题、作决策、抓落实，推动全市上下形成齐心协力抓落实的良好氛围。

就做好当前重点工作，全会指出，要持续扭住“三项重点工作”、用好“三个重要抓手”，集中精力推动经济持续恢复向好，持续抓好重点项目建设，深入开展全国文明城市创建，切实防范化解风险隐患，认真组织开展主题教育，确保完成年度目标任务。

全会按照党章规定，决定同意曲海滨、吕宗乐、杨红忠、吴志军、练忠杰5名同志辞去十二届市委委员职务。

全会号召，全市上下要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以只争朝夕的拼劲、迎难而上的闯劲、久久为功的韧劲，坚定信心、抢抓机遇，凝心聚力抓产业，加快建设现代化产业体系，奋力在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌。

市委委员和市委候补委员出席会议。不是市委委员和市委候补委员的现职市级领导同志，不是市委委员和市委候补委员的县区党政主要负责同志，不是市委委员和市委候补委员的市委各部委分管日常工作负责同志，市纪委监委领导班子成员，市委巡察组正处级巡察专员，市人大常委会、市政府、市政协秘书长，市人大常委会、市政协各工作(专门)委员会主要负责同志，市直有关单位主要负责同志，驻洛央(省)企、市管企业、金融机构、科研院所、高等院校党委主要负责同志，部分参加省、市党代会的基层一线代表，民营企业家代表和“三个一批”活动重大项目代表等列席会议。

市委全会召开前一天下午，市委举行产业发展观摩活动。与会代表深入龙门实验室、中州时代新能源生产基地、中航电光产业基地、国宏智能装备科技产业社区、海澜集团服装产业基地、洛轴科技汽车轮毂单元全工序智能生产线项目、中南高科光电科技产业社区、中航光电高端电子器件产业园等地，观摩近两年来新开工、在建和竣工投产的标志性、引领性、支撑性重大工程和重大项目，近距离感受洛阳产业发展的蓬勃脉动。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞 孙小蕊)