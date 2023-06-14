洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

青春逢盛会！洛小青倾力护航省运会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.10 09:01

“洛小青”引导参赛选手入场

　　“哎呀！”随着一声惊呼，一名女选手按着膝盖蹲在地上，疼得脸色发白。见此情景，守在赛场周围的两名“洛小青”快步上前，一左一右将伤者搀扶起来，在现场医生的指导下，迅速平稳将其转移至救护车上。

　　这是近日发生在省运会武术套路比赛现场的一幕。这些身穿白T恤，头戴小红帽的“洛小青”，是驻洛多所高校的大学生志愿者。自本届省运会前期比赛开赛以来，他们用细致的服务和真诚的微笑护航省运会。

　　“我志愿成为一名光荣的省运会志愿者，我承诺：尽己所能，不计报酬，帮助他人，服务省运。践行志愿精神，传播先进文化，展现青年风采……”6月初，来自河南科技大学、洛阳师范学院、洛阳理工学院、洛阳职业技术学院的600多名“洛小青”在省运会志愿者出征仪式上发出掷地有声的誓言。

　　在共青团洛阳市委的精心组织与协调下，驻洛的多所高校团委遴选出600多名素质高、纪律严明的志愿者，按照省运会赛事要求，以底线思维全力做好志愿服务。

　　6月中旬，省运会前期比赛密集开赛，这些经过培训的“洛小青”立刻奔赴各个“战场”，在比赛场馆、运动员下榻的酒店，开展赛场服务、酒店接待保障、颁奖礼仪等服务工作。

“洛小青”进行赛前检录工作

　　每天早晨，他们赶在运动员之前抵达赛场，搬运器械物资，放置降温用品，做好运动员检录、信息登记等准备工作。比赛开始后，他们又忙着录制比赛视频、清理赛场地板、协助医疗保障等。一天忙下来，经常回到学校宿舍时已是晚上10点多。

　　“学生们能否吃上早饭？”“比赛结束后，学生们几点能平安回到宿舍？”……作为高校志愿者的“娘家人”，50多天来，共青团洛阳市委有关负责人认真对接好单项竞委会和赛事组织方，从每一项比赛的每一处细节着眼，保障好学生们的衣食住行。

　　在各方努力下，省十四运会各项赛事平稳顺利举行，“洛小青”们深度参与体育舞蹈、围棋、太极拳等25个前期比赛项目的服务保障工作，参与志愿服务3400余人次，赢得外地参赛选手的交口称赞。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 白淞仁 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    有种剧痛叫“带状疱疹”，过度劳累、熬夜会诱发
    有种剧痛叫“带状疱疹”，过度劳累、熬夜...
    有种剧痛叫“带状疱疹”，过度劳累、熬夜会诱发
        近日，57岁的张先生来电说，希望通过他的经历给大家提个醒，得了带状疱疹一定要及时就诊，别像他一样等到疼...
  • ·中科院陈子江院士团队来洛解决不孕不育难题，速约！
  • ·几个简单小动作，有益健康常做做
  • ·还在跷二郎腿吗？快放下！
    		•
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
        回顾光辉历史、游赏名山秀水、领略非遗文化……前两期，我们为您推荐了“行走河南·读懂中国”的六条主题旅游...
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳已建成的152个社区体育公园成为市...
  • 全市开发区改革发展座谈会召开
  • 最新进展！中州时代新能源生产基地项...
  • 10日起，洛阳龙门站加开4趟高铁列车
  • 切身感受东莞发达的会展经济 洛阳跟班...
  • 今晚油价上调 加满一箱油多花9.5元
  • “草帽间”里的强村富民密码（乡村振...
  • 快讯！洛阳市产业发展观摩活动启动【...
  • 88岁的夏光耀：70年前的宣传画片 见证...
  • 西工区行署路社区：小院落变大组团 居...
    		•
    百姓呼声
    能否增设涧西区至孟津区的公交？官方回应
    洛阳市什么时候能引进盒马生鲜商超？
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    惟有葵花向日倾

    四季有花 隋唐打卡

    偶遇蹭拍

    神都潮夏夜
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605