青春逢盛会！洛小青倾力护航省运会

“哎呀！”随着一声惊呼，一名女选手按着膝盖蹲在地上，疼得脸色发白。见此情景，守在赛场周围的两名“洛小青”快步上前，一左一右将伤者搀扶起来，在现场医生的指导下，迅速平稳将其转移至救护车上。

“洛小青”引导参赛选手入场

“哎呀！”随着一声惊呼，一名女选手按着膝盖蹲在地上，疼得脸色发白。见此情景，守在赛场周围的两名“洛小青”快步上前，一左一右将伤者搀扶起来，在现场医生的指导下，迅速平稳将其转移至救护车上。

这是近日发生在省运会武术套路比赛现场的一幕。这些身穿白T恤，头戴小红帽的“洛小青”，是驻洛多所高校的大学生志愿者。自本届省运会前期比赛开赛以来，他们用细致的服务和真诚的微笑护航省运会。

“我志愿成为一名光荣的省运会志愿者，我承诺：尽己所能，不计报酬，帮助他人，服务省运。践行志愿精神，传播先进文化，展现青年风采……”6月初，来自河南科技大学、洛阳师范学院、洛阳理工学院、洛阳职业技术学院的600多名“洛小青”在省运会志愿者出征仪式上发出掷地有声的誓言。

在共青团洛阳市委的精心组织与协调下，驻洛的多所高校团委遴选出600多名素质高、纪律严明的志愿者，按照省运会赛事要求，以底线思维全力做好志愿服务。

6月中旬，省运会前期比赛密集开赛，这些经过培训的“洛小青”立刻奔赴各个“战场”，在比赛场馆、运动员下榻的酒店，开展赛场服务、酒店接待保障、颁奖礼仪等服务工作。

“洛小青”进行赛前检录工作

每天早晨，他们赶在运动员之前抵达赛场，搬运器械物资，放置降温用品，做好运动员检录、信息登记等准备工作。比赛开始后，他们又忙着录制比赛视频、清理赛场地板、协助医疗保障等。一天忙下来，经常回到学校宿舍时已是晚上10点多。

“学生们能否吃上早饭？”“比赛结束后，学生们几点能平安回到宿舍？”……作为高校志愿者的“娘家人”，50多天来，共青团洛阳市委有关负责人认真对接好单项竞委会和赛事组织方，从每一项比赛的每一处细节着眼，保障好学生们的衣食住行。

在各方努力下，省十四运会各项赛事平稳顺利举行，“洛小青”们深度参与体育舞蹈、围棋、太极拳等25个前期比赛项目的服务保障工作，参与志愿服务3400余人次，赢得外地参赛选手的交口称赞。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 白淞仁 文/图)