省运会上，射击世青赛金牌得主布帅航为家乡洛阳夺得3枚金牌

昨日，射击世青赛金牌得主、洛阳射击选手布帅航结束本届省运会征程。

昨日，射击世青赛金牌得主、洛阳射击选手布帅航结束本届省运会征程。此次在家门口参加省运会，他凭借稳健的发挥，夺得两枚个人金牌和一枚团体金牌。他在接受记者专访时表示，代表家乡洛阳夺得金牌他感到自豪，他将全力以赴训练，争取拿到明年巴黎奥运会的参赛资格。

今年17岁的布帅航家住老城区，从2019年6月开始接受射击训练并入选洛阳市射击队。2021年，他在省运会资格赛上夺得3项冠军，并以气手枪573环的成绩获得国家一级运动员称号。2022年，布帅航入选了河南省射击射箭运动中心男子手枪集训班，当年他还入选了国家青训队。

在不久前举行的2023韩国世界青年射击锦标赛上，布帅航和队友联手夺得气手枪男子团体金牌和混合团体金牌，他还夺得男子气手枪个人项目的银牌。

早年在洛阳市射击队，布帅航先后师从启蒙教练王雪及男子手枪班的秦玉平、韩若雨两名教练，并迅速崭露头角。在教练们的眼里，布帅航的领悟力、执行力都很强，且性格活泼，训练刻苦。在赛场上，他敢打敢拼、心态沉稳，屡有上佳表现。

布帅航的运动员之路看似平坦，其实也遇到过挫折。2019年刚学射击不久，因为外界的一些客观因素，他停训了一段时间，等再拿起枪，已经找不回感觉了。在训练中，因为状态不稳定，他一度产生放弃的念头。幸亏，洛阳的教练们对他开展了耐心体贴的思想工作，让他彻底放下思想包袱，全身心投入训练比赛，终于取得了可喜进步。

“虽然是省运会，但是我对训练备战都给予了百分之百的重视，并在赛场上全力以赴。”布帅航说，要永不懈怠，把每一次比赛都当成世界大赛，打好每一枪，争取最好的成绩。他将倍加珍惜机会，全身心投入国家队训练，为明年的巴黎奥运会参赛资格而拼搏奋斗。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 实习生 董静雯 文/图）