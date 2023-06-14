经过3轮激战，河南省第十四届运动会青少年竞技组排球(男、女)甲组比赛昨日在宜阳县体育中心体育馆结束了小组赛。洛阳男、女队发挥出色，均以三连胜的佳绩取得小组头名，今天将开启交叉赛的征程。

比赛现场

经过3轮激战，河南省第十四届运动会青少年竞技组排球(男、女)甲组比赛昨日在宜阳县体育中心体育馆结束了小组赛。洛阳男、女队发挥出色，均以三连胜的佳绩取得小组头名，今天将开启交叉赛的征程。

在已经结束的3轮比赛中，洛阳男排以3∶1击败郑州队，以3∶0战胜漯河队，以3∶0战胜焦作队；洛阳女排则以3∶0战胜三门峡队，以3∶0击败新乡队，以3∶0完胜济源队。

今天将进行四分之一决赛，洛阳男排将对阵周口男排，洛阳女排将迎战商丘女排。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 田义伟 文/图）