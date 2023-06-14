洛阳市委常委会召开会议 传达学习习近平总书记重要讲话精神 研究经济运行、市委全会筹备等工作

7日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神，分析研判上半年经济运行情况，安排部署下半年工作，并对做好市委十二届四次全体(扩大)会议筹备、“五星”支部创建、加强村(社区)监督等工作提出要求。

市委常委会召开会议

传达学习习近平总书记重要讲话精神

研究经济运行、市委全会筹备等工作

江凌主持 徐衣显、杨骁出席 孙延文列席

7日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神，分析研判上半年经济运行情况，安排部署下半年工作，并对做好市委十二届四次全体(扩大)会议筹备、“五星”支部创建、加强村(社区)监督等工作提出要求。市委书记江凌主持会议，徐衣显、杨骁出席会议，孙延文列席会议。

会议传达学习习近平总书记在中共中央政治局会议分析研究当前经济形势和经济工作时、在中共中央党外人士座谈会上的重要讲话精神和对防汛救灾工作作出的重要指示，听取上半年全市经济运行和重点项目建设、“三个一批”活动情况及下步工作安排汇报。会议强调，要把思想和行动统一到党中央对当前经济形势的分析判断、对做好下半年经济工作的重大决策部署上来，认真落实省委十一届五次全会部署要求，找准发力方向，科学精准施策，推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，扎实推动经济高质量发展。要牢牢把握宏观政策机遇，善于危中寻机，努力化危为机，有力有效开展“万人助万企”活动，倾力帮助企业应对困难，持续保持文旅消费热度，不断提振企业和全社会发展信心。要深入研究市场化投融资，加强项目策划，破解融资难题，积极推动城中村改造和公共基础设施建设，加快落地一批重大产业项目，努力赢得发展主动。要切实防范化解重点领域风险，坚持统筹谋划、市县联动，积极防控地方债务风险，“一企一策”化解市属国有企业债务风险，持续加强金融监管，坚决守住不发生系统性风险底线。要落实落细各项防汛措施，强化监测预报预警，加强巡查值守，做好提前避险，全力保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

会议听取市委十二届四次全会筹备工作汇报。会议指出，市委十二届四次全会是在加快推进现代化洛阳建设的关键时刻召开的一次十分重要的会议。这次全会将深入贯彻党的二十大精神和省委部署要求，开展重点项目观摩，分析当前经济形势，部署下半年经济工作，重点对加快建设现代化产业体系进行再部署再推动。各有关部门要扎实做好市委全会筹备工作，细化方案、精心组织，进一步动员全市上下统一思想、鼓足干劲，着力推动产业高质量发展，奋力开创现代化洛阳建设新局面。

会议听取全市村(社区)“五星”支部创建情况汇报。会议指出，要用好“五星”支部创建机制，把市委重点工作部署有机融入创建内容，有效提升城乡基层治理和建设发展水平。要充分调动基层创建积极性，坚持高标准、追求高质量，强化“跳起来摘桃子”意识，鼓励基层“应创尽创”，着力营造比拼争先的浓厚氛围。要把准工作重点，农村地区聚焦产业发展，城市社区聚焦文明创建，持续抓好软弱涣散党组织整顿，充分调动群众参与的积极性主动性，用好专班推进、现场观摩等工作方法，推动“五星”支部创建不断取得新成效。

会议研究了加强村(社区)监督工作，强调要深刻认识加强村(社区)监督的必要性，把准监督内涵，明确监督重点，着力在基层群众自治制度的框架内抓好“四议两公开”工作法落实，切实加强村(社区)民主管理和监督，从源头上遏制群众身边的不正之风和腐败问题，不断提升乡村治理水平。

会议审议了《中共洛阳市人大常委会党组关于向市委请示报告重大事项实施办法》。

会议还研究了其他事项。

市委常委王军、祁建峰、张玉杰、王森、陈功出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)