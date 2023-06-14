赛事预告：射击比赛鸣枪 羽毛球等项目开赛

射击比赛将在洛阳市体育中心射击馆举行，比赛时间为8月7日—12日。

射击比赛将在洛阳市体育中心射击馆举行，比赛时间为8月7日—12日。 【青少年竞技组】 ●射击 射击比赛将在洛阳市体育中心射击馆举行，比赛时间为8月7日—12日 ●足球乙组 足球乙组将在栾川县伏牛山足球场举行，时间为8月7日—12日 ●游泳 游泳比赛将在洛阳市体育中心游泳馆举行，时间为8月10日—15日 ●柔道 柔道比赛将在洛阳市体育中心自行车馆举行，时间为8月11日—13日 ●空手道 空手道比赛将在洛阳市全民健身中心举行，时间为8月11日—15日 ●公路自行车 公路自行车比赛将在洛宁县小界乡公路赛道举行，时间为8月12日—15日 【社会组】 ●羽毛球 羽毛球比赛将在新安县体育中心体育馆举行，时间为8月7日—11日 ●广播体操 广播体操比赛将在宜阳县体育中心体育馆举行，时间为8月10日—11日 （洛报融媒·洛阳网记者 孟山）