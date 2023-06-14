赛事预告：射击比赛鸣枪 羽毛球等项目开赛

射击比赛将在洛阳市体育中心射击馆举行，比赛时间为8月7日—12日。
射击比赛将在洛阳市体育中心射击馆举行，比赛时间为8月7日—12日。
【青少年竞技组】
●射击
射击比赛将在洛阳市体育中心射击馆举行，比赛时间为8月7日—12日
●足球乙组
足球乙组将在栾川县伏牛山足球场举行，时间为8月7日—12日
●游泳
游泳比赛将在洛阳市体育中心游泳馆举行，时间为8月10日—15日
●柔道
柔道比赛将在洛阳市体育中心自行车馆举行，时间为8月11日—13日
●空手道
空手道比赛将在洛阳市全民健身中心举行，时间为8月11日—15日
●公路自行车
公路自行车比赛将在洛宁县小界乡公路赛道举行，时间为8月12日—15日
【社会组】
●羽毛球
羽毛球比赛将在新安县体育中心体育馆举行，时间为8月7日—11日
●广播体操
广播体操比赛将在宜阳县体育中心体育馆举行，时间为8月10日—11日
（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605