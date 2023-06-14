省运会五人制篮球赛开赛

6日，河南省第十四届运动会青少年竞技组“交通银行杯”五人制篮球项目乙组比赛在洛阳市体育中心体育馆拉开战幕，共有来自全省16支代表队的169名运动员参赛。 6日，河南省第十四届运动会青少年竞技组“交通银行杯”五人制篮球项目乙组比赛在洛阳市体育中心体育馆拉开战幕，共有来自全省16支代表队的169名运动员参赛。首个比赛日，东道主洛阳男篮、女篮与郑州男篮、女篮进行了两场激烈的对决，遗憾负于对手。7日15时，洛阳男篮、女篮将各自迎来小组赛第二轮对手，分别是济源男篮和新乡女篮。喜欢篮球的市民可前往洛阳市体育中心体育馆为球队加油助威。(洛报融媒·洛阳网记者孟山 李卫超 实习生 董静雯 通讯员 涂晓洛 摄)