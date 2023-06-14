青少年竞技组武术套路比赛开打 洛阳小将全面出击

昨日，河南省第十四届运动会青少年竞技组武术套路比赛在洛阳市全民健身中心拉开帷幕。
昨日，河南省第十四届运动会青少年竞技组武术套路比赛在洛阳市全民健身中心拉开帷幕。
昨日，河南省第十四届运动会青少年竞技组武术套路比赛在洛阳市全民健身中心拉开帷幕。
本次比赛为期5天，共有来自全省16支代表队的308名男女运动员参加。本次比赛分为甲组、乙组、丙组3个组别，其中甲组为自选项目，乙组和丙组均为规定套路。
武术套路是洛阳的传统优势项目之一。在2018年举行的省十三运会上，洛阳代表队曾创下一天之内夺得3金2银的佳绩。本次在家门口举办的省运会上，东道主洛阳代表队派出了16名男队员和16名女队员参加全部28个项目的比赛。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山/文 张怡熙/图）
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