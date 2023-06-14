江凌到市文联调研并主持召开座谈会

昨日下午，市委书记江凌到市文联调研，并主持召开座谈会，对做好文艺工作提出要求。他强调，全市广大文艺工作者要深入贯彻党的文艺方针政策，勇担使命、扎根生活、守正创新、建强队伍，奋力推动文艺繁荣发展，重振洛阳文化辉煌。

江凌到市文联调研并主持召开座谈会强调

勇担使命 扎根生活 守正创新 建强队伍

奋力推动文艺繁荣发展重振洛阳文化辉煌

昨日下午，市委书记江凌到市文联调研，并主持召开座谈会，对做好文艺工作提出要求。他强调，全市广大文艺工作者要深入贯彻党的文艺方针政策，勇担使命、扎根生活、守正创新、建强队伍，奋力推动文艺繁荣发展，重振洛阳文化辉煌。

江凌首先来到洛阳牡丹瓷股份有限公司、中国三彩文创园，深入了解新派陶瓷、三彩文化传承发展情况，叮嘱相关负责人深入挖掘传统文化内涵，注重时尚创新表达，积极开发文创产品，让高雅艺术更好融入生活、服务群众。在洛阳文学院、洛阳美术馆，江凌了解《牡丹》杂志编辑发行工作，参观书法、绘画作品展，指出要坚持不“养”作家、多“养”作品的理念，引导文艺工作者牢记创作是中心任务、作品是立身之本，精益求精搞创作，把最好的精神食粮奉献给人民。江凌还到品讯网络科技公司调研新媒体平台运营发展工作。

在随后召开的座谈会上，市文联负责同志汇报了工作开展情况，与会文艺工作者先后作了发言。江凌认真听取大家发言，对市文联近期紧扣市委部署要求，积极主动作为，推动洛阳文艺事业繁荣发展的成效给予肯定。他指出，习近平总书记高度重视文艺工作，提出了要坚持以人民为中心的创作导向、努力创作更多无愧于时代的优秀作品等一系列重要指示要求，为我们做好文艺工作提供了根本遵循。全市各级文联组织和广大文艺工作者要深入学习习近平总书记重要指示要求，深刻领悟丰富内涵，牢牢把握重大要求，推出更多高质量的文艺作品，不断提升城市的文艺气质。

江凌强调，洛阳历史悠久、文化厚重，文艺创作潜力空间巨大。推动文艺繁荣发展和文化复兴，对在现代化洛阳建设新征程中重振洛阳辉煌具有重要意义。要勇担使命，积极顺应时代发展需求、百姓精神文化需求、重振洛阳辉煌现实需求，以更加强烈的历史主动精神，自觉担负起推动洛阳文化复兴使命，履职尽责、主动作为，为建设中华民族现代文明、重振洛阳辉煌凝聚起强大的精神力量。要扎根生活，俯下身子到火热的基层一线，深入现实、深耕时代，以小视角、小切口反映宏大叙事，努力创作反映时代精神、彰显文化自信、富有艺术感染力的优秀文艺作品。要守正创新，既要守好马克思主义世界观、优秀传统文化的价值观，又要把握时代脉搏、增强创新能力，提升运用互联网和新媒体技术的能力水平，组建新文艺业态协会，更好传播当代中国价值观念、反映时代审美追求，推动文艺工作不断迈上新台阶。要建强队伍，各级党委要把文艺工作纳入重要议事日程，推动各级文联组织和文艺协会增强政治性、先进性、群众性，去除机关化、行政化、贵族化、娱乐化，更好发挥桥梁纽带作用，形成不断出精品、出人才的生动局面。

王军、任丽君等参加调研和座谈会。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)