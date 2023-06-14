4日，市委召开专题会议，研究白马寺博物馆规划设计、汉服经济发展工作。市委书记江凌主持会议。

市委召开专题会议

研究白马寺博物馆规划设计、汉服经济发展工作

江凌主持 孙延文参加

4日，市委召开专题会议，研究白马寺博物馆规划设计、汉服经济发展工作。市委书记江凌主持会议。

会议听取白马寺博物馆规划设计方案汇报。会议指出，白马寺作为佛教传入中国后兴建的第一座官办寺院，历史悠久，地位特殊。要着力提升站位，通过规划建设白马寺博物馆，有效展示白马寺在肌理格局、建筑形制、生活场景等方面的历史变迁，更好反映佛教中国化的进程，为增强文化自信作出更大贡献。要优化总体布局，深入研究白马寺历史变迁和发展情况，按照“集中布局、相对独立”原则，科学确定白马寺博物馆总体布局和展示内容，更好呈现东汉、魏晋、隋唐、宋元等多个时期的白马寺特征，让市民游客在沉浸式体验中更好感受寺院格局的历史演变，深刻体会不同历史时期的宗教文化。要强化系统思维，统筹好博物馆展陈和再现寺院场景、系统综合展示和各个时期特色展示、整体建筑风貌和博物馆内部展陈、现有白马寺与博物馆片区等关系，科学设置博物馆功能建筑，优化展陈空间，细化展示内容，更好彰显白马寺的历史地位、文化传承和综合影响。

会议听取全市汉服经济发展谋划情况汇报。会议指出，今年以来，我市积极顺应新文旅产业发展趋势，创新引流方式，丰富消费场景，积极在景区景点等场所营造汉服文化氛围，洛阳“汉服热”持续升温，汉服经济在洛阳初露端倪、初显态势。各级各有关部门要敏锐把握大势、抢抓发展机遇、善于乘势而上，强化运营思维、深挖文化价值，持续用好汉服引流元素，进一步做大做强汉服经济，有效助力洛阳打造全国沉浸式文旅目的地。

会议强调，要持续做热汉服IP，深入挖掘特色文化，用好网剧等产品形式，做强移动端线上传播，更加重视线上线下联动，在保持洛阳汉服IP热度上下更大功夫，推动洛阳与汉服深度融合、深度捆绑，让洛阳汉服在海内外持续出圈、更加出彩。要大力发展汉服产业，在培育汉服品牌上发力，深化对构建新发展格局的认识，强化区域联动、优势互补，找准切入点、布局新赛道，在汉服创意、设计等价值链高端环节下更大功夫，努力打造一批汉服产业品牌，不断提升汉服产业附加值；在开发汉服体验产品上发力，依托洛邑古城、天街十二坊、九洲池遗址保护展示二期三期、龙门古街提升改造等项目，融入唐宫夜宴、洛神水赋、龙门金刚等文旅IP，开发年轻人更喜欢的业态，营造更加丰富的沉浸式体验场景，加快实现观光游向体验游转变；在做强体验性消费上发力，增强市场敏锐度，打造一批汉服特色酒店，完善汉服经济配套服务链条，引导游客参与更高层次的消费体验，不断提升汉服经济发展水平。要做好保障服务，规范汉服服务标准，加强汉服市场监管，抓好妆造、NPC等专业化人才培训，组建一批小切口、专业化的汉服行业协会，营造放心消费环境，引领汉服经济持续健康发展。

孙延文、王军、张玉杰、陈功、任丽君、魏险峰等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)