昨日下午，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会新闻发布会在郑州举行。省十四运会组委会执行主任、省体育局局长马宇峰，省十四运会组委会执行主任、市长徐衣显出席并致发布词。

省十四运会新闻发布会在郑州举行

盛装以待同心筑梦打造文体旅嘉年华

让精彩省运魅力古都相映生辉绽新彩

马宇峰、徐衣显出席

昨日下午，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会新闻发布会在郑州举行。省十四运会组委会执行主任、省体育局局长马宇峰，省十四运会组委会执行主任、市长徐衣显出席并致发布词。

省十四运会将于8月18日在洛阳市开幕，8月28日闭幕。在隋唐洛阳城国家遗址公园应天门举办的开幕式，将以城市为背景、以遗址为舞台，场景化表演、全景式影像，呈现文体旅多彩融合的嘉年华。在隋唐洛阳城定鼎门遗址举办的闭幕式，将以行进式表演、沉浸式体验，打造轻松愉悦的“天街狂欢夜”。

马宇峰介绍了省十四运会总体情况。他表示，省运会每四年举行一届，由省政府主办，是全省规模最大、影响最广、参与人数最多的综合性运动会，是展示河南精神风貌、推进体育事业发展、检阅全民健身成果、促进体育河南建设的重要契机。本届省运会设青少年竞技组、学生组和社会组三个组别，直接参赛人数近5万，目前各组别比赛陆续进行中。下一步，将按照省委、省政府部署要求，精心筹备、精准推进，重点组织好开闭幕式筹备、抓好赛事安全、抓实赛风赛纪和反兴奋剂、加强舆论宣传等，真正把省运会办成一届“简约、安全、精彩”的高水平体育盛会，为谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章凝聚精神力量、作出更大贡献。

省运会第三次“花落洛阳”。徐衣显从五个方面介绍了省十四运会洛阳市筹备情况。他表示，一是加强领导、高位推动，确保展现“拼搏奋斗、追梦圆梦”的精彩舞台。洛阳举全市之力、集全民之智，把办好省运会作为“省之大事”“市之要事”“民之盛事”，构建全域覆盖场馆体系，高效有序组织竞赛，扮靓出彩城市形象，努力实现“办赛精彩、参赛出彩、发展添彩”。二是突出重点、抓好关键，不断彰显“古今辉映、青春时尚”的魅力风采。创新“文化传承+体育赛事+沉浸演出+全民健身”的模式，用好特色文化IP，打造精彩出圈开闭幕式，策划丰富多彩文旅活动，充分展现洛阳文化之盛、历史之韵。三是拉高标杆、加大宣传，精心营造“全民省运、同心筑梦”的盛会氛围。坚持线上传播、点面结合、全域引流，全方位讲好省运精彩故事。四是提升品质、保障服务，全面提供“热情周到、温暖贴心”的满意体验。全方位精细做好食宿安排、交通组织、医护保障、志愿服务、互动交流、安全运行等工作，构建全周期服务保障体系。五是一赛多效、一举多果，充分释放“办赛营城、兴业惠民”的综合效应。坚持以“体”促“旅”、以“体”彰“文”、以“体”兴“业”、以“体”惠“民”，带动全民健身、激发城市活力、赋能产业发展，让精彩省运和魅力古都双向引流、交相辉映。洛阳市将锚定“特色省运、健康省运、精彩省运、惠民省运”目标，全力打造“中国特色、河南风采、洛阳韵味、精彩纷呈”的文体盛会。

省委宣传部二级巡视员牛素玲主持发布会，省体育局副局长李激扬、省教育厅总督学刘林亚、省残联党组成员郭巧敏、副市长任丽君参加发布会并回答媒体记者提问。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞 孟山)