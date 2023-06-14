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力争600亿元！洛阳电子信息产业发展定下新目标
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.03 22:17

　　力争到2025年，洛阳市电子信息产业规模将达到600亿元。这是记者3日下午从洛阳市举办的电子信息产业发展趋势分享会上获悉的最新消息。

　　作为“深·洛”协同创新系列活动第21次专场，3日，洛阳市政府驻深圳招商引资联络处、洛阳市民营经济发展促进中心、市国宏投资控股集团有限公司深圳分公司共同主办电子信息产业发展趋势分享会，邀请6家来自深圳市的民营企业通过路演等方式，分享储能安全方案、产品研发、高端智造等产业前沿项目。

　　据悉，洛阳市将持续聚焦硅抛光片、靶材、电子气体等产业发展方向，紧抓构建现代化洛阳产业体系发展机遇，促进洛阳市电子信息产业企业高质量发展，力争2025年产业规模达600亿元，打造中西部电子信息制造产业高地。

　　洛阳市民营经济发展促进中心相关负责人表示，按照洛阳市委部署要求，该中心深度对接深圳等先进发达地区电子信息产业企业，通过组织洛阳市相关民营企业开展互动对话和创新协同，有助于洛阳市电子信息产业企业把握行业前沿大势，挖掘企业发展潜能，推动有基础、有潜力的民营企业实现更大发展。下一步，将深入开展“万人助万企”活动，营造一流发展环境，引导广大民营企业努力关联风口产业，持续推进科研开发、技术手段、商业模式、组织架构和经营管理体制等创新引领，加快数字化、智能化、绿色化改造步伐，在现代化洛阳建设新征程中扛起新担当、实现新作为。（洛报融媒·洛阳网见习记者 马乐 文/图 通讯员 田米杰 陈相龙）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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