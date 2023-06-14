江凌到市信访局调研并现场研究解决分包信访案件

3日，市委书记江凌到市信访局调研，听取今年上半年全市信访工作总体情况汇报，研究解决分包信访案件，对做好接访案件办理提出要求。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，站稳群众立场，聚焦重点领域和突出问题，分类施策、专项治理、攻坚克难，用心用情用力及时解决群众合理诉求，为现代化洛阳建设营造良好社会环境。

江凌到市信访局调研并现场研究解决分包信访案件时强调

用心用情用力及时解决群众合理诉求

为现代化洛阳建设营造良好社会环境

3日，市委书记江凌到市信访局调研，听取今年上半年全市信访工作总体情况汇报，研究解决分包信访案件，对做好接访案件办理提出要求。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，站稳群众立场，聚焦重点领域和突出问题，分类施策、专项治理、攻坚克难，用心用情用力及时解决群众合理诉求，为现代化洛阳建设营造良好社会环境。

在市信访局，江凌主持召开分包重点信访案件办理调度会，听取有关单位工作情况汇报，详细询问来龙去脉，深入剖析问题症结，提出具体处理意见和解决办法，对做好下步信访工作提出要求。他指出，今年以来，全市信访工作取得阶段性成效，但随着经济下行压力增大，各类矛盾风险隐患增加，信访工作任务依旧艰巨繁重。各级各部门要切实增强责任感紧迫感，下更大功夫扎实做好信访工作，依法依规解决好群众合理诉求，不断提高新时代信访工作质效。要着力推动领导包案和领导下访接访工作制度化，加大信访积案包案办理力度，坚持市级领导挂牌包案，市县乡三级领导带头下访接访、分包疑难复杂案件，推动重点案件限期解决、案结事了。要抓好突出问题专项攻坚，聚焦安置房建设、问题楼盘化解等重点领域、突出问题，深入研究分析，找准症结所在，深化专班运行，加强集中攻坚，从根源上推动矛盾及时妥善化解。要着力推动干部下沉，深入落实领导干部普遍直接联系群众制度，推动各级领导干部到基层一线、矛盾最集中的现场了解实情、化解矛盾、解决问题，在做实信访工作同时提升基层治理能力，在源头预防和前端化解上取得更大成效。要高度重视网上信访，积极适应信访工作新变化，第一时间与群众沟通、回应群众诉求，提高办理效率、缩短办理周期、及时反馈结果，积极开创新时代信访工作高质量发展新局面。

江凌强调，信访工作的背后反映的是干部作风。要把信访工作作为检验党员干部作风的“试金石”，始终站稳群众立场，设身处地从群众角度看问题，切切实实维护群众利益，多为群众谋实惠、办实事、解难题，把解决信访问题的过程作为践行党的群众路线、做好群众工作的过程，永远保持党同人民群众的血肉联系。

王军、张武清等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 李东慧)