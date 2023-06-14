2日至3日，湖北省襄阳市党政代表团来洛，实地考察文旅融合发展、城市规划建设、先进制造业发展等工作。

襄阳市党政代表团来洛考察

江凌、王祺扬、王太晖、李诗、徐衣显、杨骁参加

2日至3日，湖北省襄阳市党政代表团来洛，实地考察文旅融合发展、城市规划建设、先进制造业发展等工作。

河南省委常委、洛阳市委书记江凌对襄阳市党政代表团来洛表示欢迎，介绍了洛阳经济社会发展情况，并陪同考察相关项目。湖北省委常委、襄阳市委书记王祺扬带队来洛，表示将以此次考察为契机，深化友谊、加强交流，在产业发展、创新驱动、城市提质等方面深化合作，开启洛阳和襄阳携手共进、合作共赢的新局面。

在洛期间，襄阳市党政代表团先后到洛邑古城、隋唐洛阳城国家遗址公园等地，考察学习洛阳坚持“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，推动新文旅产业发展的做法；到洛阳市规划展示馆和伊滨区青年会客厅、立雪社区健身中心、立雪公园、新源嘉苑邻里中心等地，考察洛阳城市规划建设、青年友好型城市建设、邻里中心建设等工作，了解洛阳城市提质的理念和实践；到中航光电科技股份有限公司，考察学习洛阳先进制造业发情况。

襄阳市党政代表团成员表示，襄阳与洛阳地域相近、文化相融、产业相似、定位相同，双方有良好的合作基础。近年来，洛阳聚焦建强副中心、形成增长极目标，紧紧围绕产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，做了大量卓有成效工作，取得了显著效果，先进理念、成功经验值得襄阳学习借鉴。大家将以此次考察为契机，把在洛阳学到的好思路、好方法、好经验带回去，持续加强两地的互动交流，在文旅融合发展、城市规划建设、先进制造业发展等方面深化合作，共同谱写互利共赢新篇章。

襄阳市市长王太晖、市政协主席李诗等一同来洛考察。洛阳市领导徐衣显、杨骁、王军等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 蒋颖颖)