省十四运会开幕式将在应天门举办 闭幕式在定鼎门举办

3日召开的河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会新闻发布会上宣布，本届省运会开闭幕式聚焦“河南气派”和“洛阳特色”，发扬首创精神，将由“室内”转向“室外”，由体育场馆转向遗址公园。其中，开幕式于8月18日在隋唐洛阳城国家遗址公园应天门举办，闭幕式将于8月28日在隋唐洛阳城定鼎门遗址举办。

3日召开的河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会新闻发布会上宣布，本届省运会开闭幕式聚焦“河南气派”和“洛阳特色”，发扬首创精神，将由“室内”转向“室外”，由体育场馆转向遗址公园。其中，开幕式于8月18日在隋唐洛阳城国家遗址公园应天门举办，闭幕式将于8月28日在隋唐洛阳城定鼎门遗址举办。

据介绍，在隋唐洛阳城国家遗址公园应天门举办的开幕式将创新舞美设计、彰显洛阳文化特色，融入体育元素和残疾人元素。整个开幕式分为城市彩虹健步走、应天门开幕式仪式和文艺表演三大板块内容，现场还将创新运用裸眼3D等新技术，为观众营造逼真震撼的视觉体验，打造极具吸引力的光影秀，让氛围感、仪式感相得益彰。

同时，开幕式将把入“场”仪式变成入“城”仪式，把历史遗迹变成会客中心，把省运会仪式办成体育和文旅文创相融合的嘉年华，紧紧围绕青年友好型城市定位，突出洛阳“古老、活力、健康、时尚”的城市品格，推动运动成为一种生活风尚，成为越来越多年轻人的日常。

本届省运会的闭幕式将于8月28日在隋唐洛阳城定鼎门遗址举办，围绕“欢乐的盛会、团结的盛会、感动的盛会、继往开来的盛会”这一主题，以城市文旅地标“定鼎门——天街沿线500米”为活动场地，以行进式表演突出沉浸式体验，以双舞台形式完成仪式环节，增强观演者与表演者的互动性，打造“行进、沉浸、互动式”的文体盛宴，让大家在热闹欢快、轻松自在的氛围中，享受精彩的“草地音乐节”“体育嘉年华”。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 郭飞飞)