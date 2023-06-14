省残运会首次设立盲人门球等大众比赛项目

记者从3日召开的河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会新闻发布会上获悉，本届残运会首次设立了盲人门球、坐式排球、三人制聋人篮球、旱地冰壶等大众比赛项目，为残疾人体育爱好者提供展示平台，引领带动更多残疾人通过积极参与全民健身活动，走出家门、走向赛场，感受体育的快乐。

记者从3日召开的河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会新闻发布会上获悉，本届残运会首次设立了盲人门球、坐式排球、三人制聋人篮球、旱地冰壶等大众比赛项目，为残疾人体育爱好者提供展示平台，引领带动更多残疾人通过积极参与全民健身活动，走出家门、走向赛场，感受体育的快乐。

据介绍，河南省第八届残疾人运动会共有来自各省辖市、济源示范区的18个代表团参赛，参赛运动员1225名，人数为历届最多，其中听力言语残疾466名、肢体残疾392名、视力残疾202名、智力残疾165名。比赛设置有田径、游泳、乒乓球、羽毛球、自行车、跆拳道、盲人跳绳、象棋、围棋、三人制聋人篮球、坐式排球、盲人门球、旱地冰壶等13个项目、330个小项。

按照赛制安排，本届残运会分为提前赛期和主赛期两个阶段，目前已有553名残疾人运动员参加了提前赛期的比赛；在主赛期，将有672名残疾人运动员参加5个大项、289个小项的比赛。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 郭飞飞 文/图)