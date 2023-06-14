省运会汉服志愿者：讲好洛阳故事 谱写最美青春

自省十四运会开赛以来，洛阳多名汉服志愿者参与各项目的颁奖环节。她们裙裾飘飘，举手投足间彰显洛阳古都韵味，用热情的服务赢得选手和嘉宾的赞誉。近日，我们走近一支来自河南科技大学的汉服志愿者团队，为您讲述她们和省运会的故事。

汉服志愿者端着奖牌和吉祥物上场

自省十四运会开赛以来，洛阳多名汉服志愿者参与各项目的颁奖环节。她们裙裾飘飘，举手投足间彰显洛阳古都韵味，用热情的服务赢得选手和嘉宾的赞誉。近日，我们走近一支来自河南科技大学的汉服志愿者团队，为您讲述她们和省运会的故事。

当日下午3点，记者来到赛场时，几名汉服志愿者正蹲在走廊一个不起眼的地方吃盒饭。因为工作忙碌，她们领完午饭后，一直没顾上吃。

这6名汉服志愿者中，大三的任文毅是大家的学姐。自6月中旬省运会前期项目开赛以来，她先后参与了3个项目的颁奖。“我最难忘的是社会组五人制女足的颁奖经历。”任文毅说，当时正值中午11点，接近40℃，大太阳下，她们穿着唐制襦裙，头上顶着沉甸甸的发髻，不一会儿就汗流浃背。那是她第一次参加颁奖。

为了服务好省运会，这些看起来仙气飘飘的“汉服小姐姐”着实吃了不少苦。

志愿者团队的组长苏畅说，大家每天早上6点起床，匆匆啃两口面包，7点前就赶到学校门口等候省运会保障大巴。到了赛场，她们要在颁奖前3个小时梳头化妆，做好准备工作。一天下来，回到宿舍时经常是晚上9点半。手里的盒饭已经凉了，学校的澡堂也关门了，大家就简单扒拉几口饭，用冷水洗漱后倒头就睡。虽然一天要忙十几个小时，但第二天起来，每个人又都精神抖擞。

大一学生陈姿多说，省运会项目多，重竞技类项目的奖牌数量也多。每次重竞技类项目颁奖时，她用托盘端着10多枚奖牌和吉祥物，不到5分钟胳膊就酸得发抖，可她一直坚持着保持仪态，直到40分钟的颁奖仪式全部结束。

“作为洛阳人，能为家门口的省运会出一把力，我感觉非常荣幸。”苏畅说，近期的志愿服务经历不仅开阔了视野，提升了沟通协作能力，还增强了大家战胜困难、应对挑战的信心。接下来，她们会再接再厉，继续高标准做好志愿服务，积极向各方宾客讲好洛阳故事，谱写最美的青春。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 实习生 郭晓朵 文/图)