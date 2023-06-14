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省残运会旱地冰壶开赛 洛阳队领跑小组赛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.02 20:12

　　1日至2日，河南省第八届残疾人运动会旱地冰壶比赛在宜阳县体育中心举行。前两天比赛上，洛阳代表队发挥出色，领跑小组赛。

　　本次比赛分听力残疾组(男女混合)、轮椅公开组(男女混合)、智力残疾组(男女混合)等组别。共有来自全省8个省辖市代表队的140余名运动员、教练员、领队参赛，比赛将持续至8月4日。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 田义伟 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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