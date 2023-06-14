1日，洛阳与中国银行河南省分行签署重点领域合作协议。未来三年，中国银行河南省分行将在合作范围内为洛阳累计投放贷款不低于800亿元，助力洛阳高质量发展。

洛阳与中国银行河南省分行签署重点领域合作协议

江凌与中国银行河南省分行行长陈志能举行工作会谈

徐衣显代表我市签约

1日，洛阳与中国银行河南省分行签署重点领域合作协议。未来三年，中国银行河南省分行将在合作范围内为洛阳累计投放贷款不低于800亿元，助力洛阳高质量发展。

市委书记江凌与中国银行河南省分行党委书记、行长陈志能举行工作会谈并鉴签。市长徐衣显与中国银行河南省分行党委委员、纪委书记强昕分别代表双方签约。

江凌对中国银行河南省分行长期以来关心支持洛阳发展表示感谢。他说，中国银行河南省分行全面贯彻落实党中央关于经济工作的决策部署，紧扣现代化洛阳建设战略部署和重点领域，以务实高效的工作作风，主动融入洛阳发展大局，积极对接落地一批项目，推动政银合作不断取得新成效。希望双方以此次签约为契机，进一步深入研究中央出台的稳增长促发展系列政策，抢抓战略机遇，紧贴洛阳实际，找准契合点结合点，更好发挥金融机构对地方高质量发展的支撑作用。进一步发挥金融助企纾困作用，创新金融产品，加大投放力度，帮助高成长性企业渡过难关、快速成长。进一步深化拓展合作内容，组建项目合作专班，携手做好风险防控，打造一批示范引领性标杆项目，推动政银合作结出更多丰硕成果，打造政银互利共赢典范。洛阳市委市政府将一如既往支持中国银行河南省分行在洛发展，提供优质服务，创造最优环境，推动中国银行河南省分行在洛阳不断做大做强。

陈志能简要介绍中国银行河南省分行目前在洛贷款批复、投放情况。他说，中国银行河南省分行将充分发挥特色优势，紧紧围绕洛阳产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，聚焦标志性项目、重点主导产业等领域精准发力，持续加大信贷投放力度，推动合作事项落地见效，以高质量金融服务助力洛阳高质量发展。

根据协议，未来三年，中国银行河南省分行将在合作范围内为洛阳累计投放贷款不低于800亿元，贷款余额每年同比增速不低于15%，重点用于支持产业发展、城市提质、乡村振兴、地方国企发展、招商引资、普惠业务等领域。

王军、张玉杰等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 李东慧)