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2023年市委常委议军会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.01 20:38

2023年市委常委议军会议召开
江凌讲话 孙树安应邀作国防教育专题讲座
徐衣显、杨骁、李保国、孙延文参加

　　1日上午，2023年市委常委议军会议召开，深入学习贯彻习近平强军思想，认真落实党委议军制度，进行国防教育专题讲座，听取全市国防动员和后备力量建设情况汇报，持续厚植党政领导干部国防意识，提升党管武装工作水平，做好新时代国防动员工作，为推动国防和军队现代化建设作出更大贡献。

　　市委书记、洛阳军分区党委第一书记江凌出席活动并讲话，代表市委市政府向驻洛部队全体官兵、现役军人家属、民兵预备役人员致以节日祝福，向全市军队离退休干部、优抚对象和广大退役军人致以诚挚问候。

　　国防大学联合作战学院教授孙树安应邀作国防教育专题讲座。会议深入学习习近平总书记关于国防和军队建设的重要指示要求，听取去年以来全市国防动员和后备力量建设情况及驻洛部队反映问题协调解决情况汇报，研究进一步支持国防和军队建设重点工作。

　　会议指出，进入新发展阶段，提高新时代人民军队打赢能力，已成为我们国防和军队建设的重要目标。加强国防动员能力建设是提高人民军队打赢能力的关键，也是地方党委政府责无旁贷的重要任务。要深入学习贯彻习近平强军思想，进一步深化对国防和军队建设重大意义的理解和把握，提升政治站位，扛稳政治责任，真正把党管武装责任落实到国防动员能力建设上，奋力开创洛阳国防动员和后备力量建设新局面。

　　会议强调，要抓好国防动员体制改革，坚持“党全面领导、政府抓建、军队使用”原则，推动建立新机制、创建新模式，确保新的国防动员体制科学有效运转。要抓好国防动员潜力调查和平战转换机制建设，压实主责，整合资源，建立融合顺畅的领导体制、刚性规范的保障体系、兼容互通的信息体系，推进我市国防动员体系建设高质量发展。要抓好军地共建融合发展，聚焦服务备战打仗首要任务，加强协同创新，推动基础设施共建共用共享，构建军民一体化的国家战略体系和能力。要抓好后备力量建设，按照“基干民兵围绕支援保障抓能力、普通民兵融入基层政权抓运转”思路，聚焦“编、建、训、管、用”一体化，以新域新质力量建设为重点，编实建强基干民兵队伍，提升民兵训练实际实效，推动民兵队伍建设提质增效。要抓好全民国防教育，聚焦重点群体，创新宣传方式，注重代际特点，增强国防教育时代性、覆盖面和感召力；提升兵员征集质量，突出大学生特别是大学毕业生征集主体，提高兵员征集与备战打仗匹配度，吸引更多有志气、有血性的青年应征入伍、保家卫国。要抓好服务保障，保障好部队备战训练，解决好部队官兵后顾之忧，支持好部队安全保密等工作，为新时代强军事业作出新的更大贡献。

　　徐衣显、杨骁、李保国、孙延文、王军、李杏、祁建峰、王森、陈功、刁国泰、王国辉等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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