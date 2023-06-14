洛阳警方对四类盗窃案件实行“有案必破”

日前，全市公安机关项目建设观摩暨重点工作推进会召开。记者从会上获悉，下半年，洛阳警方将严打电诈犯罪，对四类盗窃案件实行“有案必破”，大力推行交通事故远程处理，切实维护好人民群众生命财产安全。

日前，全市公安机关项目建设观摩暨重点工作推进会召开。记者从会上获悉，下半年，洛阳警方将严打电诈犯罪，对四类盗窃案件实行“有案必破”，大力推行交通事故远程处理，切实维护好人民群众生命财产安全。

今年上半年，全市警情、立案同比实现“双下降”，命案、严重暴力犯罪案件全破，公安“一窗通办”建成使用，服务效能持续提升，建成772个最小共治单元初见规模、22个快反处置圈“屯警街面”、536支166N社区警务团队实现专群结合、群防群治，基层治理能力显著提升，社会治安大局持续稳定。

打击犯罪是公安机关主责主业。会议透露，下半年，我市警方将严打以盗窃、电诈为代表的突出犯罪，坚决剿灭民生“小案”，对入户盗窃、盗窃“三车一瓶”、盗窃车内财物、盗窃营业场所等四类现发案件，树立“有案必破”理念，确保发一起、盯一起、破一起，切实维护好人民群众的切身利益。

与此同时，我市警方将纵深推进“平安护夏”专项行动，进一步加大风险清零力度，强化危险物品管控，全面排查整治安全隐患；持续推进“查控清”工程，深入摸排违法犯罪线索和风险隐患苗头，加强入户走访和矛盾纠纷排查化解，紧盯问题整改，切实消除安全隐患；完善街面快反机制建设，坚持有警接警、无事(警)巡逻的工作模式，落实落细“1、3、5分钟”快反快处机制，在重点部位、关键点位开展步巡，进一步提升巡逻盘查率、街面调处率和街面现行犯罪打击力度，把大量警情消化在第一时间、第一现场，把街面案件、风险隐患压降到最低；优化道路交通环境，力争8月底实现交通事故远程处理占比40%以上，针对多发型交通事故特别是亡人事故中暴露出的隐患和问题，及时向相关行业主管部门发出整改提示函，进一步防风险、降事故、保平安，坚决筑牢公共安全屏障。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 程昊)