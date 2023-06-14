洛阳市委常委会召开会议

7月31日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要指示和省委十一届五次全会精神，研究生态环境保护、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、消防安全等工作。市委书记江凌主持会议，徐衣显、杨骁出席会议，李保国、孙延文列席会议。

市委常委会召开会议

传达学习习近平总书记重要指示和省委十一届五次全会精神

研究生态环境保护、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、消防安全等工作

江凌主持 徐衣显、杨骁出席 李保国、孙延文列席

7月31日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要指示和省委十一届五次全会精神，研究生态环境保护、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、消防安全等工作。市委书记江凌主持会议，徐衣显、杨骁出席会议，李保国、孙延文列席会议。

会议传达学习习近平总书记在四川考察时的重要讲话精神、对网络安全和信息化工作作出的重要指示等。会议强调，要把贯彻新发展理念、构建新发展格局、促进共同富裕贯穿经济社会发展各方面全过程，奋力开创高质量发展新局面。要以科技创新开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势，着力实现动力变革和动能转换。要高质量对接东部沿海地区产业新布局，加快构建现代化产业体系。要抓好乡村振兴“4+2”重点工作，确保尽快见到成效。要做好生态文明建设大文章，提升生态环境治理现代化水平。要善用网络思维、平台和手段推动发展，建设忠诚干净担当的网信工作队伍，大力推动网信事业高质量发展。各级领导干部要深入研究工作，保持攻坚克难劲头，加强跨领域、跨部门统筹协调，加强对上汇报沟通衔接，确保完成既定目标任务。

会议传达学习习近平总书记在全国生态环境保护大会上的重要讲话精神，研究我市贯彻落实工作。会议强调，要深入贯彻习近平生态文明思想，进一步坚定抓好生态环境保护的信心决心，正确处理“五个重大关系”，以高品质生态环境支撑高质量发展。要认真抓好中央和省环保督察反馈问题整改，对照台账、逐一销号，举一反三、全面排查，确保中央、省委决策部署落地生根、见到实效。要持续深入打好污染防治攻坚战，深入推进蓝天、碧水、净土三大保卫战，统筹抓好城乡供排水一体化、大气污染防治、土壤污染治理等重点，持续改善生态环境质量。要深入践行“双碳”战略，加强前瞻谋划，优化产业布局，赢得发展主动。要加强队伍建设，把推进生态环境保护机构垂直改革与压实地方生态环保责任结合起来，形成齐抓共管的强大合力。

会议传达学习省委十一届五次全会精神，研究贯彻落实工作。会议指出，省委十一届五次全会是在现代化河南建设的关键时期召开的一次十分重要的会议，全会重点对经济工作进行研究部署，明确我省下半年要全力以赴抓十个方面的重点任务，进一步统一了思想、明确了任务；全会针对性指导性很强，有助于我们科学分析把握形势、作出正确判断，确保各项部署要求落实落细；全会部署工作全面系统，审议通过《关于推进中国式现代化建设河南实践的决定》和优化营商环境、建设清廉河南等意见，必将指导和推动广大干部群众坚定信心、保持清醒、奋发有为地推动高质量发展不断取得新成效。要把思想和行动统一到党中央对当前形势的重大判断和对经济工作的决策部署上来，深入贯彻省委全会部署要求，认真筹备市委十二届四次全会，动员全市上下统一思想认识、保持战略定力、鼓足发展干劲、汇聚各方力量，加快构建洛阳现代化产业体系，全力以赴做好下半年经济工作，加快建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌。

会议传达全省2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议精神，听取我市相关工作汇报。会议强调，巩固拓展脱贫攻坚成果是全面推进乡村振兴的底线任务。要加大工作力度，善于运用现场观摩等方式，发现解决问题，挖掘推广经验，形成比学赶超、奋勇争先的浓厚氛围。要把增加群众收入作为中心任务，因地制宜发展特色产业，精准开展劳动力技能培训，连片推动乡村建设，有效加强乡村治理，着力增强脱贫群众内生发展动力。要坚持以“五星”支部创建为统领，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决守住不发生规模性返贫底线，不断开创乡村振兴新局面。

会议听取全市消防安全工作情况汇报。会议强调，消防安全事关经济社会高质量发展大局，要建立人员密集场所风险隐患定期排查机制，对存在重大隐患的坚决停业并依法严肃追责。要围绕突出问题开展专项整治，着力解决液化气、烟花爆竹、电气焊等领域突出问题，细化新业态消防安全监管体系，有效防范事故发生。要加强基础能力建设，建强消防救援队伍，提升基层基础能力。要压实各方责任，把消防安全纳入考核体系，持续加强消防宣传，确保消防安全形势持续稳定。

会议还研究了其他事项。

市委常委王军、祁建峰、张玉杰、王森、陈功出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)