洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市委常委会召开会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.31 23:21

市委常委会召开会议
传达学习习近平总书记重要指示和省委十一届五次全会精神
研究生态环境保护、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、消防安全等工作
江凌主持 徐衣显、杨骁出席 李保国、孙延文列席

　　7月31日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要指示和省委十一届五次全会精神，研究生态环境保护、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、消防安全等工作。市委书记江凌主持会议，徐衣显、杨骁出席会议，李保国、孙延文列席会议。

　　会议传达学习习近平总书记在四川考察时的重要讲话精神、对网络安全和信息化工作作出的重要指示等。会议强调，要把贯彻新发展理念、构建新发展格局、促进共同富裕贯穿经济社会发展各方面全过程，奋力开创高质量发展新局面。要以科技创新开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势，着力实现动力变革和动能转换。要高质量对接东部沿海地区产业新布局，加快构建现代化产业体系。要抓好乡村振兴“4+2”重点工作，确保尽快见到成效。要做好生态文明建设大文章，提升生态环境治理现代化水平。要善用网络思维、平台和手段推动发展，建设忠诚干净担当的网信工作队伍，大力推动网信事业高质量发展。各级领导干部要深入研究工作，保持攻坚克难劲头，加强跨领域、跨部门统筹协调，加强对上汇报沟通衔接，确保完成既定目标任务。

　　会议传达学习习近平总书记在全国生态环境保护大会上的重要讲话精神，研究我市贯彻落实工作。会议强调，要深入贯彻习近平生态文明思想，进一步坚定抓好生态环境保护的信心决心，正确处理“五个重大关系”，以高品质生态环境支撑高质量发展。要认真抓好中央和省环保督察反馈问题整改，对照台账、逐一销号，举一反三、全面排查，确保中央、省委决策部署落地生根、见到实效。要持续深入打好污染防治攻坚战，深入推进蓝天、碧水、净土三大保卫战，统筹抓好城乡供排水一体化、大气污染防治、土壤污染治理等重点，持续改善生态环境质量。要深入践行“双碳”战略，加强前瞻谋划，优化产业布局，赢得发展主动。要加强队伍建设，把推进生态环境保护机构垂直改革与压实地方生态环保责任结合起来，形成齐抓共管的强大合力。

　　会议传达学习省委十一届五次全会精神，研究贯彻落实工作。会议指出，省委十一届五次全会是在现代化河南建设的关键时期召开的一次十分重要的会议，全会重点对经济工作进行研究部署，明确我省下半年要全力以赴抓十个方面的重点任务，进一步统一了思想、明确了任务；全会针对性指导性很强，有助于我们科学分析把握形势、作出正确判断，确保各项部署要求落实落细；全会部署工作全面系统，审议通过《关于推进中国式现代化建设河南实践的决定》和优化营商环境、建设清廉河南等意见，必将指导和推动广大干部群众坚定信心、保持清醒、奋发有为地推动高质量发展不断取得新成效。要把思想和行动统一到党中央对当前形势的重大判断和对经济工作的决策部署上来，深入贯彻省委全会部署要求，认真筹备市委十二届四次全会，动员全市上下统一思想认识、保持战略定力、鼓足发展干劲、汇聚各方力量，加快构建洛阳现代化产业体系，全力以赴做好下半年经济工作，加快建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌。

　　会议传达全省2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议精神，听取我市相关工作汇报。会议强调，巩固拓展脱贫攻坚成果是全面推进乡村振兴的底线任务。要加大工作力度，善于运用现场观摩等方式，发现解决问题，挖掘推广经验，形成比学赶超、奋勇争先的浓厚氛围。要把增加群众收入作为中心任务，因地制宜发展特色产业，精准开展劳动力技能培训，连片推动乡村建设，有效加强乡村治理，着力增强脱贫群众内生发展动力。要坚持以“五星”支部创建为统领，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决守住不发生规模性返贫底线，不断开创乡村振兴新局面。

　　会议听取全市消防安全工作情况汇报。会议强调，消防安全事关经济社会高质量发展大局，要建立人员密集场所风险隐患定期排查机制，对存在重大隐患的坚决停业并依法严肃追责。要围绕突出问题开展专项整治，着力解决液化气、烟花爆竹、电气焊等领域突出问题，细化新业态消防安全监管体系，有效防范事故发生。要加强基础能力建设，建强消防救援队伍，提升基层基础能力。要压实各方责任，把消防安全纳入考核体系，持续加强消防宣传，确保消防安全形势持续稳定。

　　会议还研究了其他事项。

　　市委常委王军、祁建峰、张玉杰、王森、陈功出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    鼻窦炎为啥会引起头痛、眼痛、牙痛？
    鼻窦炎为啥会引起头痛、眼痛、牙痛？
    鼻窦炎为啥会引起头痛、眼痛、牙痛？
        鼻窦炎一般由细菌、病毒感染引起，常见的症状是鼻塞、流涕和嗅觉减退，许多患者还会出现头痛、牙痛和眼痛的...
  • ·日行4万步！“特种兵旅行”后，她......
  • ·出现这些症状 警惕关节积液
  • ·共享按摩椅，用好才有益健康
    		•
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
        回顾光辉历史、游赏名山秀水、领略非遗文化……前两期，我们为您推荐了“行走河南·读懂中国”的六条主题旅游...
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
    		•
    		 
    新闻排行
  • 退役军人优待证“含金量”持续提升
  • 上半年洛阳发放公积金贷款36.54亿元
  • 雨水没走远 “闷热+阵雨”模式开启
  • 8月7日起报名！涧西区公开选调小学教...
  • 女子遭遇退费骗局损失16万余元 民警赴...
  • 穿汉服过八十大寿 洛阳一老太太福气满满
  • 这个帆布斜挎包 陪他走过22年军旅生涯
  • 洛阳警方严打各类突出犯罪 护航经济社...
  • 洛阳市第五高级中学新校区项目加紧收尾
  • 小伙儿坠入15米深枯井 宜阳消防队员下...
    		•
    百姓呼声
    停车费自动通过ETC代扣？弘义集团回复
    青年宫地铁站出入口暂不具备开通条件
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    看云端在险峰

    西苑新貌

    蓝天白云

    又见奶茶妹
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605