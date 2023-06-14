洛阳市举行2023年高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会

7月30日至31日，我市举行2023年高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会，深入贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，观摩交流各城市区落实市委城市提质“351”工作举措的经验做法，安排部署下步工作，以更大力度推动文明创建和城市提质工作。

我市举行2023年高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会

江凌、徐衣显、杨骁、李保国、孙延文出席

7月30日至31日，我市举行2023年高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会，深入贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，观摩交流各城市区落实市委城市提质“351”工作举措的经验做法，安排部署下步工作，以更大力度推动文明创建和城市提质工作。

7月30日，市委书记江凌、市长徐衣显分别带领第一观摩组和第二观摩组深入各城市区，实地观摩督导高质量创建全国文明城市和城市提质工作，看亮点、找差距、学经验、拓思路，并随机进行暗访，察看有关工作推进情况。大家纷纷表示，通过观摩，起到了交流工作、提升认识、坚定信心的效果，为更大力度推动全国文明城市创建和城市提质工作奠定了良好基础。

7月31日上午，我市召开高质量创建全国文明城市暨城市提质工作推进会。江凌出席并讲话，徐衣显主持会议，市委副书记、政法委书记杨骁作具体部署，市人大常委会主任李保国、市政协主席孙延文出席。

江凌指出，近年来，全市上下认真落实市委部署要求，统筹高质量创建全国文明城市和城市提质工作，认识更加到位、抓手更加具体、成效更加明显，文明创建和城市提质发生了许多可喜变化。下步，要持续转变工作理念，强化市场意识、生态理念和文旅思维，更多用市场机制推动工作，积极把生态理念融入城市规划建设，通过城市提质不断提升市民游客体验感。要持续提升工作标准，拉高标杆、对标一流，用更高标准来衡量工作，用更新理念推动建设，打造更多高品质的标志性项目。要持续深入研究工作，善于在操作层面研究解决问题，努力把工作做到位、干出彩，久久为功推动洛阳城市功能品质不断迈上新台阶，建设让洛阳人民更加骄傲的城市。

江凌强调，要准确把握城市提质内涵。要深刻认识到，进入新发展阶段，地区间的发展竞争主要是城市之争，我们抓发展必须抓城市；当前，洛阳城市建设已经从拉框架、铺摊子转向强功能、提品质，我们抓城市必须抓提质。推进城市提质，重在提升服务功能。要下大力气补齐公共服务短板，做强教育、医疗、养老、对外交通等公共服务功能，在更大范围内聚合资源，推动公共服务进社区，在服务市民、游客、产业和区域发展上取得更大成效。推进城市提质，重在做实城市“里子”。要抓好老旧小区和背街小巷改造、农贸市场提升、给排水等市政设施建设、停车场建设、社区治理等“良心工程”，努力让洛阳群众更幸福、更安全、更舒适、更便利。推进城市提质，重在推动产业升级。要紧盯产业风口，打造新平台，抢占新赛道，加快重构产业结构、重塑人口结构，打造更具创新活力的洛阳。推进城市提质，重在用好创建机制。要以高质量创建全国文明城市统领城市提质工作，认真研究文明城市测评体系，集中解决好文明创建突出问题，用创建的机制和抓手推动城市工作提质提效。

江凌指出，要紧紧扭住城市提质重点。抓好邻里中心建设，把邻里中心作为城市提质的最主要抓手，坚持问需于民，引入市场机制，引导群众参与，集中利用今明两年时间，确保各城市区实现“至少建成一个片区级邻里中心、社区级邻里中心全覆盖、有条件的居民小区尽可能多建邻里中心”目标。抓好老旧小区改造，党政主要领导亲自研究谋划，做好资金保障、明确建设标准、创新运营机制，力争今明两年全面完成2000年以前建成小区改造任务，逐步推动2005年前建成老旧小区有序改造，统筹加大棚户区连片改造和安置房建设工作力度，持续改变城市面貌、改善群众生活。抓好标志性项目建设，以应天门南广场、天津桥、天街十二坊等为重点，持续推进隋唐洛阳城中轴线保护展示工程建设，加快恢复古都历史中轴线气象；加快洛阳城市阳台项目建设，营造公共聚合空间，打造洛阳新的潮流时尚打卡地；持续推进五大都城遗址博物馆群建设，提升洛阳古都形象，彰显城市历史文化品位。抓好城市微改造，大力推进瀍河铜驼暮雨片区、老城金元古城片区、西工小街片区、涧西上海市场片区、洛龙开元湖片区和定鼎门南广场片区等特色商业街区改造，打造一批青年友好、潮流时尚消费街区；大力推进道路断面改造，强化系统思维，深入研究断面设计结构，精细优化路权分配、交通组织、道路绿化，让城市道路功能更合理、交通更顺畅、景观更优美；大力推进公园绿地改造，优化景观配置，植入健身休闲功能，布局“了了一杯”咖啡小屋等时尚业态，提升群众幸福感获得感；大力推进农贸市场改造，学习借鉴苏州等地先进经验，改善环境、升级业态，营造烟火气与时尚感并存的生活服务场景。

江凌强调，要着力破解城市提质难题。要以市场机制破解资金难题，坚持市场主导，强化市场意识，把市场化思维贯穿项目谋划、规划设计、建设运营全过程。要多措并举破解小区治理难题，用好地方立法权，加快对老旧小区加装电梯、物业服务、小区治理等问题的专项立法，探索地方平台公司组建低成本物业公司，积极开展社区创建，引导居民提升家园意识、共建美好社区。要组建自治、自乐、志愿组织破解城市治理难题，把群众更好发动起来，主动参与城市管理、社区治理，引导群众自我管理、自我服务、自我教育，形成共建共治共享良好格局。

会议总结了2023年我市高质量创建全国文明城市暨城市提质工作开展情况，分析存在问题，对做好下步工作作具体部署；通报了7月份高质量创建全国文明城市常态化月度考核结果等；2个观摩组分别作点评；伊滨区、涧西区、市公安局作典型发言，偃师区、老城区作表态发言。

市委常委王军、祁建峰、张玉杰、王森、陈功及在洛其他相关市级领导，各城市区党政主要负责同志，市文明委和城市提质工作领导小组成员单位主要负责同志，市委督查委7个督查组组长、老干部督导团相关负责同志等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 郭旭光 孙小蕊 见习记者 赵晨熹)