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6枚金牌洛阳独得5枚！省运会现代五项收官
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.31 21:46

　　7月31日，河南省第十四届运动会青少年竞技组现代五项比赛在宜阳县体育中心落幕，洛阳队夺得全部6枚金牌当中的5枚，成为本次比赛的最大赢家。

　　本届省运会现代五项比赛分为男子甲组、乙组和女子甲组、乙组4个组别，共有来自全省7个省辖市代表队，63名运动员报名参赛。在项目的设置上，赛事组委会充分兼顾了现代五项的综合性、特殊性，也考虑到了不同年龄段选手的实际情况，在甲组设置了击剑、游泳、激光跑三个项目，在乙组设置了游泳、激光跑两个项目，充分展示了选手们的综合实力。按照比赛规则，甲组的个人赛冠军由击剑、游泳、激光跑三个项目的总成绩确定，乙组个人赛的冠军由游泳、激光跑两个项目的总成绩确定。

　　3天的比赛中，洛阳小将们发挥出色，夺得总计6枚金牌中的5枚。其中洛阳姑娘许瑶涵、任臻、李雨珊包揽女子乙组个人赛的金、银、铜牌；张卢福童、牛丽雅两位洛阳选手分获女子甲组个人赛的银牌和铜牌；洛阳小将王泽睿、郭家宝分别夺得男子乙组个人赛的金牌、银牌；姚博霖、包吉豫、赵璟瑞三名洛阳小伙包揽男子甲组个人赛的金、银、铜牌。7月31日最后一个比赛日上，洛阳代表队包揽了甲组男女混合接力赛和乙组男女混合接力赛两枚金牌。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 田义伟）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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