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李白与郭子仪的过命交情
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 典籍典故  来源: 洛阳网 2023.07.31 08:26

　　李白好热闹，爱交际，热情真诚，慷慨仗义，上至王公贵族，下至贩夫走卒，五湖四海皆朋友。

　　“诗仙”朋友多不奇怪，奇怪的是，搞文学的李白竟和大唐名将郭子仪——收复洛阳的唐军主帅有过命的交情，真的是你救我一命、我救你一命那种情谊。

　　二人的相识看似是历史的偶然，却又像是命运的必然。

　　据《新唐书》等古籍记载，李白年轻时行游四方，结识了比他小几岁的郭子仪。当时，郭子仪犯了法，罪名很重，有性命之忧。

　　李白侠肝义胆，认定郭子仪乃天纵奇才，便找关系，砸重金，竭尽全力帮其洗罪脱身。

　　帮助别人就是帮助自己。李白这一仗义之举，日后救了他自己的性命。

　　安史之乱爆发后，郭子仪被任命为兵部尚书，率军平定叛乱。他用兵如神，有勇有谋，在收复中原的过程中立下汗马功劳，功勋卓著，被封为汾阳郡王，位极人臣，功成名就。

　　公元757年，56岁的李白莫名其妙地成了“反贼”永王的同伙，论罪当诛。

　　危难关头，郭子仪感念李白当年的救命之恩，冒险在皇帝面前为李白求情，甘愿拿官位换李白的性命。再加上宋若思、崔涣等高官积极帮腔，四处奔走，营救“诗仙”，唐肃宗这才网开一面，免除了李白的死罪，将其流放边境。

　　公元759年，关中大旱，朝廷大赦天下。李白重获自由，欣喜若狂，写下了千古名篇《早发白帝城》：“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。”

　　郭子仪读到这首诗，定会如释重负，为老朋友高兴。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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