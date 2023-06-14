赛事预告：三大球项目值得期待 拳击武术看点足

本周，省运会前期比赛将继续精彩上演。其中，篮球、排球、足球三大球项目值得期待，拳击、武术将一一登场亮相。 本周，省运会前期比赛将继续精彩上演。其中，篮球、排球、足球三大球项目值得期待，拳击、武术将一一登场亮相。 ●三人制篮球 青少年竞技组男女三人制篮球比赛今日在洛阳市体育中心体育馆开赛。比赛将持续4天。 ●拳击 青少年竞技组拳击比赛7月31日至8月5日在洛阳市体育中心自行车馆举行。 ●武术套路 青少年竞技组武术套路比赛将于8月4日至8日在洛阳市全民健身中心举行。 ●排球 青少年竞技组男子、女子排球甲组比赛将于8月5至12日在伊滨区洛阳师范学院体育馆举行。 ●足球 青少年竞技组男足、女足甲组足球比赛将于8月3日在栾川县伏牛山足球场决出冠军。 (洛报融媒·洛阳网记者 孟山)