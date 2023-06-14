现代五项比赛 前4枚金牌洛阳夺得3枚

29日、30日，河南省第十四届运动会青少年竞技组现代五项比赛在宜阳县体育中心精彩举行。在前两个比赛日率先进行的个人赛上，共产生4个组别的4枚金牌，洛阳选手发挥出色，获得3金4银3铜的佳绩。

击剑比赛现场

29日、30日，河南省第十四届运动会青少年竞技组现代五项比赛在宜阳县体育中心精彩举行。在前两个比赛日率先进行的个人赛上，共产生4个组别的4枚金牌，洛阳选手发挥出色，获得3金4银3铜的佳绩。

据介绍，现代五项由“现代奥林匹克之父”法国人顾拜旦发起创立，按照此前的标准，现代五项是由5个单项组成的综合性体育项目，分别为马术、击剑、游泳、跑步、射击。在2008年北京奥运会之后，国际现代五项联盟对规则进行了重大修改，把跑步和射击两个项目合并在了一起，变成了跑射联项，2014年，跑射联项更名为激光跑。

本届省运会现代五项比赛分为男子甲组、乙组和女子甲组、乙组4个组别，共有7个省辖市代表队63名运动员报名参赛。

经过两天的比赛，洛阳代表队收获满满：在首个比赛日，洛阳姑娘许瑶涵、任臻、李雨珊包揽女子乙组个人赛的金、银、铜牌，张卢福童、牛丽雅两位洛阳选手分获女子甲组个人赛的银牌和铜牌。

在30日的第二个比赛日，洛阳小将王泽睿、郭家宝分别夺得男子乙组个人赛的金牌、银牌；姚博霖、包吉豫、赵璟瑞3名洛阳小伙儿包揽男子甲组个人赛的金、银、铜牌。今日，现代五项进入最后一个比赛日，将决出甲组男女混合接力赛和乙组男女混合接力赛2枚金牌。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 李卫超 文/图 通讯员 田义伟)