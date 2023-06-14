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江凌与深圳人才集团董事长幸辉举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.28 21:01

　　28日下午，市委书记江凌与来洛考察对接的深圳市人才集团有限公司党委书记、董事长幸辉举行工作会谈，围绕高水平人才培养引进、高标准打造青年友好型城市、合作组建洛阳人才集团等事宜进行深入交流，达成广泛共识。

　　双方一致认为，进入新发展阶段，跨区域合作越来越普遍，人力资源资本化机制越来越成熟，洛阳和深圳人才集团发展互补性强，深化合作潜力巨大。深圳人才集团将发挥市场化优势，在高端人才引进、青年人才培养等方面为洛阳搭建面向全球的招才引智和人才服务平台，助力洛阳产业链、创新链、人才链、资金链深度融合，走好以创新引领发展之路。洛阳将着力营造市场化、法治化、国际化营商环境和人才环境，学习借鉴深圳人才集团经验做法，更好发挥市场在人才引育工作中的重要作用。下一步，双方将积极合作组建洛阳人才集团，探索更有效的市场化人才挖掘培养配置机制，积极推动深圳人才集团与驻洛高校合作，推动沿海头部企业与驻洛高校共建产业学院，吸引更多创新人才、青年人才来洛创业创新，为建强副中心、形成增长极提供有力人才支撑。

　　广东省文联副主席、深圳市政协联络工作委主任李瑞琦，深圳市政协人口资源环境委主任刘平生，洛阳市领导王军、王森、牛刚等参加会谈。 (洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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