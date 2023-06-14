28日，全市防范应对“杜苏芮”台风专题调度会召开，深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示，认真落实省委省政府部署要求，分析研判台风形势，安排部署防范应对工作，全力保障人民生命财产安全。市委书记江凌出席会议并讲话，市长徐衣显主持。 全市防范应对“杜苏芮”台风专题调度会召开

扎实做好防范应对工作

全力保障人民生命财产安全

江凌讲话 徐衣显主持活动 28日，全市防范应对“杜苏芮”台风专题调度会召开，深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示，认真落实省委省政府部署要求，分析研判台风形势，安排部署防范应对工作，全力保障人民生命财产安全。市委书记江凌出席会议并讲话，市长徐衣显主持。 会议指出，当前，超强台风“杜苏芮”已在我国南部沿海地区登陆，移动轨迹和强度变化存在较大不确定性。受台风低压气流影响，我市预计将出现强降雨天气。各级各部门要高度重视，压实责任，坚持人民至上、生命至上，树牢底线思维、极限思维，充分认识本次台风的不确定性和危害性，扎实做好台风防范应对工作，坚决守护人民生命财产安全。 会议强调，各级防汛抗旱指挥部要全面进入应急响应状态，严格落实领导带班和24小时值班值守制度，充分发挥牵头抓总、统筹协调作用；加强应急、水利、城管、气象等部门联合会商研判，动态预测预报，及时有效指导调度；及时滚动向全社会发布预报预警信息，引导群众克服麻痹思想，共同做好防范应对工作；强化上下对接联动，保持与黄委会、省水利厅等部门密切沟通，统筹做好流域和水库联合调度，形成防汛抗灾强大合力。各县区要进一步深入细致开展风险隐患排查，针对中小流域低洼易淹村庄、沟域旅游景区景点、山洪和地质灾害易发区村庄和居民点、城市易涝地段地下空间等重点部位，提前排查整治，动态掌握情况，果断做好转移避险，坚决守住不发生人员伤亡底线。各级党员干部要下沉一线、靠前指挥，把防汛责任传导压实到最基层；指导基层完善具体化、可操作的转移预案，提高群众防灾自救能力，特别要高度关注独居老人、留守儿童等特殊群体，落实好“一对一”帮扶措施，做到应转尽转、应转早转；落实城市防汛重点部位巡查防守制度，一旦发现问题、及时现场处置；做足应急抢险准备，提前预置人员物资，确保关键时刻拿得出、调得快、用得上，最大限度降低灾情、减少损失。 会上，新安县、嵩县、瀍河区、孟津区、栾川县分别汇报台风防范应对准备情况和下步防汛工作。 会议以视频形式召开，主会场设在市应急指挥中心，各县区设分会场。王军、韩治群等在主会场参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)