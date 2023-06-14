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省运会排球赛 洛阳女排3连胜获小组头名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.28 18:44

　　28日，河南省第十四届运动会青少年竞技组(男子、女子)乙组排球比赛在洛阳师范学院体育馆结束小组赛阶段争夺。在当天进行的第三轮比赛上，洛阳女排3：0击败开封女排，以三连胜的战绩获A小组头名，将和B小组的第四名展开交叉淘汰赛，胜者将晋级半决赛。同一天举行的男排B小组第三轮比赛上，洛阳男排以3:0击败济源队，取得两胜一负的战绩。

　　当天的女排比赛，洛阳队继续高歌猛进，保持了良好的竞技水平。与开封队的第一局比赛，洛阳队3号与9号两名主攻手发挥身高臂长和爆发力足的优势，轮番在四号位强攻得分。网前处于劣势，开封队更多采取吊球、平扣、击出高抛物线球的方式，进攻洛阳队后场。经过简短的拉锯，洛阳队确立了领先优势，以25:16先下一城。第二局比赛，洛阳队开局打出一波5:1的攻击波，以25:7取胜。

　　第三局比赛，开封队发起绝地反击，主攻手也逐渐找到了信心，双方比分交替上升。战至10：8后，洛阳队13号二传手卢子娴登场发球。自此，比赛进入“洛阳时间”，卢子娴的连续11个跳发球不仅线路刁钻且速度极快，为洛阳连续夺得11分。其中5个发球直接得分，另外6个发球破坏了对方的一传，导致开封队出现传球失误或被迫将球垫入洛阳半场，被等候已久的洛阳队员一击得分。最终，洛阳队以25：12赢下第三局。

　　此轮战罢，第一阶段比赛结束，各队经过一天休整后，将于7月30日进行第二阶段交叉赛的争夺。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图/视频 通讯员 涂晓洛）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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