刚刚！洛阳市气象台发布暴雨橙色预警

洛阳市气象台2023年7月28日15时20分发布暴雨橙色预警信号：预计未来3小时，涧西区辛店街道、洛龙区丰李镇降雨量将达50毫米以上，请注意防范强降雨引发的山洪、泥石流和城市内涝等次生灾害。

洛阳市气象台2023年7月28日15时20分发布暴雨橙色预警信号：预计未来3小时，涧西区辛店街道、洛龙区丰李镇降雨量将达50毫米以上，请注意防范强降雨引发的山洪、泥石流和城市内涝等次生灾害。

防御指南：

1.进入暴雨防御状态，政府及相关部门按照职责做好防暴雨应急工作。

2.受暴雨洪涝威胁的危险地带应停课、停业(除特殊行业外)、停止集会。

3.居民应尽量减少出行，关好门窗，地处低洼的居民要准备沙袋、挡水板等物品，或砌好门槛，以防止洪水进屋。

4.地下商场、地下停车场、下沉式隧道、易涝点等部位必要时要及时封闭。地铁、隧道、涵洞，公共设施的地下空间，立交桥、下沉式建筑等易积水的低洼区域，必要时要迅速关闭，严防雨水倒灌引发事故。

5.做好城市、农田的排涝工作，注意防范可能引发的城市内涝和山洪、滑坡、泥石流等灾害。⑥

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