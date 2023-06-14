洛阳启动市级防汛四级应急响应

预计28日至30日我市有一次明显降水天气过程，过程雨量40-70毫米，东部、南部个别乡镇100毫米以上，最大小时雨强30-60毫米，并伴有5级大风。按照《洛阳市防汛应急预案》有关规定，经会商研判，市防指决定于7月28日上午10时启动市级防汛四级应急响应。

洛阳市防汛抗旱指挥部

关于启动市级防汛四级应急响应的通知

各县区防汛抗旱指挥部，市防汛抗旱指挥部各成员单位：

据气象部门报告，昨天夜里到今天凌晨，我市部分地区出现分布不均匀的阵雨、雷阵雨。27日20时至28日09时降水量嵩县龙王69毫米、汝阳县三屯中学53.6毫米、汝阳县石柱51.6毫米，降水仍在持续。预计28日至30日我市有一次明显降水天气过程，过程雨量40-70毫米，东部、南部个别乡镇100毫米以上，最大小时雨强30-60毫米，并伴有5级大风。按照《洛阳市防汛应急预案》有关规定，经会商研判，市防指决定于7月28日上午10时启动市级防汛四级应急响应。

各级党委、政府要高度重视,特别要做好本次5号台风“杜苏芮”防范应对工作,认真执行市委、市政府主要领导工作部署和要求，加强会商研判，第一时间发布预警信息，突出抓好山洪灾害、地质灾害、病险水库、中小河流、尾矿库、淤地坝、挡水坝等薄弱环节防范，强化城市内涝、轨道交通、立交桥、涵洞、隧道、地下空间管控，严格按照关、降、停、撤、拆“五字要诀”的要求，做好灾害应对和人员转移避险工作。各级防汛责任人立即上岗到位，24小时值守，各级抢险救援队伍严阵以待，确保险情早发现、早报告、早处置，确保人民群众生命安全，最大程度减轻灾害损失。

2023年7月28日

⑥

>>>相关链接

刚刚！洛阳市气象台发布暴雨橙色预警

应对台风带来的降水天气 今日18时起洛阳城管不贴条不罚款

H5|暴雨来袭，这些防汛避险知识很重要

洛阳发布暴雨天气乘坐电梯提醒