洛阳发布暴雨天气乘坐电梯提醒

气象部门预报洛阳近日将有明显降雨过程。今日，洛报融媒记者从洛阳市电梯安全监控应急处置中心获悉，该中心发布暴雨天气乘梯提醒，保障市民安全使用电梯。

气象部门预报洛阳近日将有明显降雨过程。今日，洛报融媒记者从洛阳市电梯安全监控应急处置中心获悉，该中心发布暴雨天气乘梯提醒，保障市民安全使用电梯。

针对电梯使用单位，要注意加强对电梯的安全巡查，注意保持电梯机房和轿厢等通风良好，确保电梯在适宜温度下运行；其次注意电梯机房、井道、底坑等是否有渗漏积水情况的发生，注意对电梯的防护。督促电梯维保单位加强对电梯的隐患排查，存在异常状况的应及时采取有效措施予以解决。强降雨期间，电梯使用单位要注意加强对电梯环境的监控，避免发生雨水溢流入电梯的情况。

洛报融媒记者了解到，在强降雨期间，高层直梯主要防止井道进水后导致控制板失灵和电梯“停摆”故障。如果您在乘坐电梯时发现自动扶梯台阶被水浸泡，或是直梯轿厢内进水，请立刻停止使用并及时拨打电话反映。市场监管部门将协同电梯使用单位、维保单位尽快到场处理，尽快恢复使用，同时在电梯数量较多、人员较为密集的住宅小区内多安排驻点维修人员，以便在出现电梯困人故障时能够第一时间赶赴现场救援处置，缩短救援时间。

洛阳市电梯安全监控应急处置中心相关负责人提醒，广大市民乘坐电梯时要多注意观察现场环境，若发现积水严重时不要乘坐电梯，及时告知电梯使用单位。乘坐电梯时要注意防滑，收好雨具，防止水顺着缝隙流入井道内。

如果您在乘坐电梯时被困，不要慌张，更不要强行扒门，请第一时间查找轿厢内悬挂的96333标识牌，拨打96333应急救援电话并报出6位数的救援编号，接线人员会据此确定电梯所在位置，及时通知维保人员到场救援。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李哲思 文/图)