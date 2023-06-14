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应对台风带来的降水天气 今日18时起洛阳城管不贴条不罚款
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.28 13:22

　　今年第5号台风“杜苏芮”今天9时55分前后登陆，受其外围东南气流及地形共同影响，洛阳也将有明显降雨过程。今天上午10时，洛阳市启动市级防汛四级应急响应。

　　刚刚，洛报融媒记者从洛阳市城市管理局获悉，为应对台风“杜苏芮”带来的明显降水天气过程，7月28日18时至31日8时，洛阳城管不贴条不罚款，但车辆不能阻挡消防通道、泄洪通道十字路口等影响防汛和其他车辆通行的位置。

　　洛阳城管部门提醒市民，遇到暴雨天气，应避免将车辆停放在地势低洼的地方，尽可能停放在地势比较高的空旷区域。

　　温馨提示：暴雨天气不宜停车的地方

　　大树下：下暴雨时，往往伴随大风，大风很容易把树木吹断，易对车辆造成损坏。

　　山体边：下暴雨容易造成山体滑坡，存在巨大的风险隐患。

　　广告牌下：在暴雨中的广告牌非常脆弱，倾倒后容易砸到车辆。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 廉颖颖）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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