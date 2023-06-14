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做好防范！洛阳启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.28 16:31

　　受台风影响，洛阳迎来一轮持续强降雨天气。记者从洛阳市水利部门获悉，按照《洛阳市水利局水旱灾害防御应急预案》有关规定，7月28日15时起，全市启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应。

　　据气象部门报告，27天夜里到28日上午，洛阳市出现分布不均匀的阵雨、雷阵雨，嵩县、汝阳、宜阳局地出现暴雨，降水仍在持续。预计28日至30日洛阳市有一次明显降水天气过程，过程雨量40至70毫米，东部、南部个别乡镇100毫米以上，最大小时雨强30至60毫米，并伴有5级大风。受强降雨影响，造成山洪灾害、中小河流洪水风险较高。

　　应急响应期间，全市水利系统各单位要高度重视，特别要做好本次5号台风“杜苏芮”防范应对工作，认真执行市委市政府工作部署，主要领导靠前指挥，严密监测雨情水情，加强会商研判调度，强化监测预报预警，坚决落实“叫应”机制，做好抢险支撑准备，突出抓好山洪灾害、水库、淤地坝、中小河流等重点区域和薄弱环节安全防范。各级防汛责任人要坚守岗位、履职尽责，确保险情早发现、早报告、早处置，确保人民群众生命安全，最大程度减轻灾害损失。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 洛水利 文/图）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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