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孟津区锂电池负极材料前驱体项目步入建设新阶段
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.28 08:58

　　施工设备轰鸣不止，运输车辆往来穿梭，近日，位于孟津区先进制造业开发区的锂电池负极材料前驱体项目格外热闹。随着前期基础桩基施工完毕，于今年5月开工的项目步入建设新阶段。

　　由洛阳宏联新材料科技有限公司投资建设的锂电池负极材料前驱体项目，一期投资11.69亿元，占地416亩，建设内容主要包括：新建年产15万吨油浆精制装置、年产20万吨芳烃富集装置、年产10万吨负极材料前驱体生产装置，以及罐区储运、配套设施等，项目达产后可实现年产值16亿元，税收1.7亿元。

　　虽落地不久，该项目已在洛阳产业发展历程上打造了多个“第一”——

　　这是我市围绕中州时代新能源生产基地项目引进落地的第一个配套项目。

　　负极材料是锂离子电池四大主要材料之一，其与锂离子的可逆反应能力决定着锂离子电池的储能效应。该项目依托滨化集团生产技术优势，生产的锂离子电池负极材料前驱体，后续经过多种关键工序加工，可“变身”为微米级别的石墨类锂离子电池负极材料，从而广泛应用在3C数码电池、动力电池、储能电池等新能源行业。

　　这是我省在黄河流域建设的第一个新能源电池负极材料前驱体生产项目。

　　该项目在落地上实现了多项突破，投产后将以洛阳石化生产的副产品催化油浆为原料，项目投产后所生产的副产品又可作为宏联新材料的生产原料。当前园区跨黄河公辅工艺管道正在规划建设中，后续可有效实现园区相关企业成品端与原材料端的“互供”，进一步释放黄河两岸产业集聚效应，加速推动孟津区“双子城”发展共振。

　　此外，喜获全省“科技型中小企业”称号的项目主体宏联新材料，于日前获得2023年度中国创新创业大赛洛阳赛区初创组企业第一名，后续将代表我市出战后续赛事，在更大的舞台上进一步展示“洛阳创新”。

　　“第一”的精彩还不止于此。

　　“当前，我们还在与多家洛阳当地企业加强合作，实施联合研发，朝着新能源电池材料的前沿技术发起冲锋。”宏联新材料负责人表示。

　　围绕新能源电池技术升级，宏联新材料已与中国恩菲、洛阳月星新能源等企业签署合作意向协议，就硅碳负极材料技术研发、信息共享、科研成果转化开展合作，为未来成立科创公司打好基础。

　　围绕副产品技术开发，该企业积极推进校企合作，推动湖南大学技术成果落地，计划在园区新建年产4万吨特种沥青项目，与现有锂电池负极材料前驱体项目同步建设和投入运行。目前项目已通过董事会决策，正在推进后续审批。数个科研和生产项目加速推进，正不断为推动我市新能源、新能源汽车及零部件、电子信息等重点产业高质量发展提供强劲动力。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 实习生 苏卓 通讯员 关晓萌 乔雯娟）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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