洛阳市委召开专题会议 研究夏商文明考古研究中心、天街十二坊和九洲池等项目推进工作

26日，市委召开专题会议，研究夏商文明考古研究中心、天街十二坊和九洲池等项目推进工作。市委书记江凌主持会议。

市委召开专题会议

研究夏商文明考古研究中心、天街十二坊和九洲池等项目推进工作

江凌主持 徐衣显参加

26日，市委召开专题会议，研究夏商文明考古研究中心、天街十二坊和九洲池等项目推进工作。市委书记江凌主持会议。

会议听取夏商文明考古研究中心设计方案比选情况汇报。会议指出，在洛建设夏商文明考古研究中心，对提升二里头遗址在夏商文明研究领域的关键地位、汇聚国内外高水平文物考古力量、扩大洛阳文物考古影响力具有重要意义。要抓住国家实施“夏商文明研究工程”重大历史机遇，深化与国家文物局等有关部门对接，依托夏商文明考古研究中心，有效整合考古发掘力量，聚合更多专业人才联合攻关，用更加丰富、确凿的研究成果把中华文明历史研究引向深入。要进一步深化设计方案，统筹好夏商文明考古研究中心与二里头夏都遗址博物馆的关系，统筹好对内专业研究和对外科普研学，打造高水平夏商文明考古科研平台，为推进文化自信自强、铸就社会主义文化新辉煌作出更大贡献。

会议听取天街十二坊业态策划和隋唐洛南里坊区格局展示方案汇报。会议强调，依托天街遗址保护展示贯通提升工程，对天街十二坊进行整体谋划打造，同步活化展示里坊区格局，对恢复洛阳古都历史中轴线气象、叫响“盛世隋唐”品牌具有重要意义。要完善项目推进机制，加大市级统筹指导力度，强化市区两级联动，加强项目包装策划，引入运营合作方，推动条件成熟的项目尽快启动，发挥好综合拉动效应。要加快展示里坊格局，以龙门大道以西区域为重点，因地制宜设置坊墙、坊门，恢复里坊路网结构和内部格局，提升游客对洛阳古都的辨识度和认同感。要明确建设时序，选择业态谋划成熟、可操作性强的里坊，坚持“整坊推进”理念，优先打造四大片区，积善坊、尚善坊、观德坊、教义坊结合中国国花园改造提升统筹谋划，在引景入园上下功夫，打造沉浸式赏花游园打卡体验目的地；安业坊结合社区微改造，打造都市民宿集群；宜人坊结合研学营地项目统筹提升，尽快展示形象；大同坊、从政坊、广利坊等结合隋唐城遗址植物园改造提升，借鉴大唐芙蓉园等经验做法，导入更多年轻人喜欢的休闲消费业态，打造更高品质的城市中央公园。要深化天街沿线活动策划，统筹抓好照明、休闲等服务设施建设，做好微地形处理，营造时空穿越场景，方便游客沉浸式体验盛唐市井烟火气。要同步做好定鼎门南广场及宜人路、定鼎门大街片区改造提升，引入更多消费业态，有效带动城市文旅转型发展。

会议听取九洲池业态策划研究和九洲池遗址保护三期展示方案汇报。会议强调，要深入细致研究工作，坚持盛唐皇家园林定位，强化系统思维，坚持运营前置，注重投融资研究，把九洲池遗址片区作为一个有机整体统筹谋划，用好独特的历史文化资源，深化功能、布局、业态等研究，引入有市场吸引力、可沉浸式体验的消费场景，有效带动消费，努力建设具有全国知名度和影响力的新文旅产业项目。

徐衣显、王军、张玉杰、任丽君、李新红等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)