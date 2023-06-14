省运会自由式摔跤开赛

继中国式摔跤、古典式摔跤之后，河南省第十四届运动会“三大跤”的最后一项——青少年竞技组自由式摔跤比赛于26日在洛阳市全民健身中心开赛。

继中国式摔跤、古典式摔跤之后，河南省第十四届运动会“三大跤”的最后一项——青少年竞技组自由式摔跤比赛于26日在洛阳市全民健身中心开赛。来自全省16支省辖市代表队186名选手报名参赛。

比赛按照年龄设男子甲组、乙组，女子甲组、乙组共4个组别。作为重竞技类比赛项目，本次比赛每个组别按选手体重分为多个重量级，其中男子最低重量级为乙组54公斤级，最高为甲组110公斤级；女子最低重量级为乙组55公斤级，最高为甲组76公斤级。与古典式摔跤相比，自由式摔跤可以抱头颈、躯干，可以抱腿，可以用腿使绊，观赏性更强。本次比赛为期4天，将于29日结束。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山/文 常世峰/图)