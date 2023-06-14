先夏，指的是夏朝开国之前的夏部族，主要是鲧和大禹治水时期。先夏是中华文明形成的重要阶段，由于先夏部族的强大，大禹才开创了延续数百年的夏王朝。

先夏，指的是夏朝开国之前的夏部族，主要是鲧和大禹治水时期。先夏是中华文明形成的重要阶段，由于先夏部族的强大，大禹才开创了延续数百年的夏王朝。

鲧筑城与治水

禹是夏王朝的建立者，他的父亲是鲧。《史记·夏本纪》说：“夏禹，名曰文命。禹之父曰鲧，鲧之父曰帝颛顼，颛顼之父曰昌意，昌意之父曰黄帝。禹者，黄帝之玄孙而帝颛顼之孙也。”《山海经·海内经》则说：“黄帝生骆明，骆明生白马，白马是为鲧。”《墨子·尚贤中》云：“昔者伯鲧，帝之元子。”这说明鲧和他的部族在黄帝集团中占有重要地位。

《连山易》云：“鲧封于崇。”《国语》等文献称其为“崇伯鲧”。嵩山古称崇山，这是以九皋山为主峰的山系，跨嵩县、伊川、汝阳、登封等多地。清朝俞樾《俞楼杂纂》谓崇国在“河南嵩县”。近人徐中舒《西周史论述》也说：“崇在秦、晋之间，即今河南嵩县以西之地，崇以筑有高城著称。”

鲧善于造城郭。《世本》载：“鲧作城。”《吕氏春秋·君守篇》也有：“奚仲作车，仓颉作书，后稷作稼，皋陶作刑，昆吾作陶，夏鲧作城，此六人者，所作当矣。”另《吴越春秋》载：“鲧筑城以卫君，造郭以守民，此城郭之始也。”《淮南子·原道训》更是给出鲧作城池的高度：“昔夏鲧作三仞之城。”

当尧成为酋邦联盟王国首领时，发生了洪涝灾害，鲧受命领导治水工作，失败被杀。《夏本纪》载：“当帝尧之时，鸿水(即洪水，大水)滔天，浩浩怀山襄陵，下民其忧。尧求能治水者，群臣四岳皆曰鲧可。尧曰：‘鲧为人负命毁族，不可。’四岳曰：‘未有贤于鲧者，愿帝试之。’于是尧听四岳，用鲧治水。九年而水不息，功用不成。于是帝尧乃求人，更得舜。舜登用，摄行天子之政，巡狩。行视鲧之治水无状，乃殛鲧于羽山以死。天下皆以舜之诛为是。于是舜举鲧子禹，而使续鲧之业。”

鲧被杀之地与羽山、羽渊或禅渚有关。《水经·伊水注》曰：“涓水东南流，左合南水，水出西山七谷，亦谓之七谷水。阻涧东逝，历其县(陆浑县)南，又东南，左会北水，乱流，左合禅渚水，水上承陆浑县东禅渚，渚在原上，陂方十里，佳饶鱼苇，即《山海经》所谓南望禅渚，禹父之所化。郭景纯注云：褝，一音暖，鲧化羽渊而复在此，然已变怪，亦无往而不化矣。世谓此泽为慎望陂，陂水南流注于涓水。涓水又东南注于伊水。”此地在今嵩县。

修己食薏苡生禹

《大戴礼·帝系》说：“鲧娶有莘氏之女。”鲧是大禹的父亲，鲧的妻子、禹的母亲是有莘氏的女儿，她的名字叫修己。

有莘氏是一个以养蚕和农耕闻名的部落。《吕氏春秋》记载，有莘氏位于伊水滨，境内有空桑涧。空桑涧，在今嵩县。有莘氏与崇国相邻。

《帝王世纪》云：“修己山行，见流星贯昂，梦接意感，又吞神珠薏苡，胸坼而生禹。”《论衡·奇怪篇》载：“禹母吞薏苡而生禹，故夏姓曰姒。”修己因吃了薏苡这种“神珠”般的粮食而怀孕，生下了禹。

薏苡，产自有莘氏，又名莘米，是一种粮食作物。它春天生苗，茎高三四尺，开红白花，结长穗，农历五六月结果实，七月收割，果实青白色，形如珠子而稍长。在远古时期，薏苡首先在伊河流域种植成功，成为人们食用、酿酒、养生治病的“神珠”。苡，又写作姒，修己食薏苡生禹，因此大禹姓姒，姒成为夏朝的国姓。

先夏把薏米看作自然之珍品，称为“神珠”薏苡，除了食用，还用来祭祀，因此赋予了它神奇之力。剥开神话的外衣，我们可以看到，修己常食薏苡，因此今人也认为薏苡是有莘氏的图腾。

大禹治水与洛阳

鲧虽死而洪水不息，但舜杀鲧树立了权威，帝尧去世，舜嗣位，四岳举荐禹继续进行治水的工作。《夏本纪》曰：“禹乃遂与益、后稷奉帝命，命诸侯百姓兴人徒以傅土，行山表木，定高山大川。禹伤先人父鲧功之不成受诛，乃劳身焦思，居外十三年，过家门不敢入。”

以洛阳为中心的河洛地区是禹治水的中心。《夏本纪》曰：“荆河惟豫州：伊、雒、瀍、涧既入于河，荥播既都，道菏泽，被明都。其土壤，下土坟垆。田中上，赋杂上中。贡漆、丝、絺、纻，其篚纤絮，锡贡磬错。浮于雒，达于河。”

大禹对伊、洛、瀍、涧这四条贯穿洛阳盆地的河流进行了治理，在治理伊河的过程中，大禹还对伊阙进行了治理。《水经·伊水注》曰：“伊水又北入伊阙，昔大禹疏以通水，两山相对，望之若阙，伊水历其间北流，故谓之伊阙矣，《春秋》之阙塞也……傅毅《东都赋》曰：因龙门以畅化，开伊阙以达聪也。”

禹娶于涂山

《夏本纪》记述大禹的自述道：“予娶涂山，辛壬癸甲，生启予不子，以故能成水土功。”《集解》引孔安国曰：“涂山，国名。辛日娶妻，至于甲四日，复往治水。”涂山氏之女，名为女娇。大禹在新婚第四天就告别妻子女娇，走向治理洪水的前线。

涂山在何处呢？《左传·昭公四年》云：“四岳、三涂、阳城、大室、荆山、中南，九州之险也。”杜预注“三涂”云：“在河南陆浑县南。”陆浑县即今嵩县。涂山，即三涂山，是九皋山的主峰。

涂山也是仪狄酿酒处。《世本》说：“仪狄始作酒醪，变五味。”仪狄是一个女人。《战国策》说：“昔者，帝女令仪狄作酒而美，进之禹，禹饮而甘之。”

仪狄所造之酒，正是薏苡酒。古文献中常见的“彝酒”，又作“薏酒”，均是用薏苡造的酒。明代谢肇淛(zhè)《五杂俎》说：“京师有薏酒，用薏苡实酿之，淡而有风致，然不足快酒人之吸也。”薏酒味淡而甘，因此《世本》称之为“酒醪”。

仪狄造酒，发生在大禹治水时期。据《吕氏春秋·音初》记载，在大禹离去之后，涂山氏“令其妾侯禹于涂山之阳(南)，女乃作歌曰‘侯人兮猗！’”据说，这是我国文学史上第一首情诗。果真如此的话，那么，这涂山也就成了中国爱情诗的发源地了。新婚十个月后，女娇在涂山生下启。禹后来在涂山大会诸侯，万国来朝，夏王朝开国，一统山河。（郑贞富）