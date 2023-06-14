25日，市委书记江凌与来洛考察的万达集团董事长王健林举行工作会谈，听取龙门旅游度假区改造方案汇报，就优化方案设计进行深入交流。

高标准打造龙门旅游度假区

协力推动新文旅产业加快发展

江凌与万达集团董事长王健林举行工作会谈

25日，市委书记江凌与来洛考察的万达集团董事长王健林举行工作会谈，听取龙门旅游度假区改造方案汇报，就优化方案设计进行深入交流。

江凌对王健林一行再次来洛考察对接表示欢迎，对万达集团给予洛阳的关注和支持表示感谢。他说，万达集团长期深耕文旅融合板块，拥有强大的策划、建设和运营能力。希望万达集团发挥特色优势，进一步深化文旅小镇方案设计，顺应“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”文旅产业发展新趋势，在动线设计、场景营造、业态研究、招商运营、功能布局上下更大功夫，系统梳理对内对外交通，更好满足游客消费、游览需求，让文旅小镇更具市井味、烟火气。要坚持运营前置，以提升运营质量为重点，合理确定酒店定位、布局、规模，精准分析目标客群，盘活拉动周边资源，精心打造高端“目的地酒店”。要创新演艺策划，坚持小切口，突出颠覆性，强化戏剧冲突，找准游客共情点，以“走心”的方式讲好龙门主题的宏大叙事，精心打造一场彰显龙门特色、别开生面的精彩演艺产品，助力洛阳打造沉浸式文旅目的地和新文旅产业发展高地。

王健林表示，洛阳历史文化资源丰富，在传承弘扬中华优秀传统文化中拥有许多稀缺资源，在发展沉浸式文旅产业上具有独特优势。龙门旅游度假区是万达集团与洛阳深化合作的重点项目，万达集团高度重视其建设运营工作。下一步，万达集团将依托龙门石窟世界文化遗产资源，聚焦洛阳特色文旅IP，突出创新性、差异化，打好文化牌、科技牌，全力推动项目加快建设、尽早运营，打造具有全国影响力的休闲度假目的地。

万达集团首席副总裁刘海波，市领导王军、张玉杰、任丽君、魏险峰等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)