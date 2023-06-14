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9金7银13铜！省残运会跆拳道比赛结束 洛阳队满载而归
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.25 18:04

　　25日，河南省第八届残疾人运动会跆拳道比赛在宜阳县体育中心圆满结束。洛阳代表队在17个级别项目上获得9金7银13铜的优异的成绩，展示了洛阳残疾人运动员自强不息、奋力拼搏的精神风貌。

　　这是省残运会首次设置跆拳道项目，为了做好备战工作，洛阳市残联、洛阳市体育局抽调精兵强将，组建起教练队伍和训练比赛保障团队，设立专供训练的场地。经过层层遴选，教练们最终确定了身体素质精神风貌俱佳的50多名学员开展备战。

　　“与普通学员相比，这些特殊队员更加顽强，更能吃苦，让我特别感动！”跆拳道教练李文丹带领队员们将近半年，每天5个小时的训练让她和孩子们结下了亦师亦友的感情。

　　洛阳代表团的奖牌当中，女子选手赵豆豆和男子选手张瑞龙共夺得4枚金牌和1枚银牌，其中赵豆豆夺得个人品势、个人竞技项目两枚金牌，赵瑞龙夺得个人竞技项目金牌和个人品势项目银牌，两人还联手夺得混双品势项目的金牌。

　　李文丹说，两位选手虽听不见，但是非常要强，教练每天布置的训练课，他们不仅超额完成，还经常主动加练。他们俩在场下非常安静，一旦登场比赛，立刻变得生龙活虎、充满自信。

　　50多名选手，其中听障人士超过六成，把这些“零基础”学员培养出来，先要迈过语言关。

　　“开始有手语老师翻译，后来因为集训的队员太多，我们就干脆自学简单的手语，比如‘集合站队’‘请安静’‘请听我说’……”李文丹说，对一些复杂的训练指令，他们除了用肢体语言一遍遍示范，还会借助黑板板书，或用手机打字进行交流。最小的学员，连文字都无法完全理解，就需要大孩子先学会，再用手语现场翻译。

　　“这些特殊孩子更加珍惜来之不易的机会。为此，他们在场下拼尽全力训练，在省残运会赛场上顽强拼搏，永不气馁。”教练李鑫朕主要负责跆拳道竞技项目，队员朱俊霏在比赛中脚部受伤，疼的眼泪直打转，但是姑娘毫不退缩，咬牙坚持打完比赛，为洛阳夺得一枚银牌。

　　这样的优秀例子还有不少：于洋，性格很开朗，很聪明，在决赛上合理分配体力，成功夺金；张燕丽是个踏实、认真，性格内向的姑娘，直到赢得第一场比赛，她终于树立了信心，一路过关斩将夺得冠军……

　　“有幸带队参加省残运会比赛，我感到非常自豪。选手们迸发出的能量，在赛场上展现出的意志品质，让人钦佩，令人鼓舞。”省残运会跆拳道项目洛阳领队沈玺说，他们今后会尽全力，支持残疾运动员的发展，同时也呼吁全社会关注残疾人事业，让洛阳城市变得更加和谐温暖。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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