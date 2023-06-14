洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市委召开专题会议 研究城市文化客厅建设工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.25 18:04

市委召开专题会议
研究城市文化客厅建设工作
江凌主持 徐衣显参加

　　25日，市委召开专题会议，研究城市文化客厅建设工作。市委书记江凌主持会议。

　　按照市委部署要求，我市正在对现有洛阳会展中心及周边场地进行改造提升，以崭新的功能定位、组织方式、规划设计和策划运营理念，高标准打造城市文化客厅项目。会议听取规划设计单位关于项目设计方案深化情况汇报。

　　会议指出，城市文化客厅是体现城市文化底蕴、聚合文化服务功能、引领城市文化品质的重要公共文化场所。通过有效盘活利用率低的现有场馆资源，整合重塑文艺院团、文化场馆等资源，聚合交流、展演、培训、教育熏陶等功能，打造整体设计超前、文化艺术资源汇聚、空间功能复合的开放式文化共享空间，对提升城市文化氛围和市民艺术素养，形成具有影响力、体现洛阳地域特色的城市文化新名片具有重要意义。

　　会议强调，要统筹好安全性、经济性和实用性，坚持以需求为导向，科学确定拆除、加建面积，注重色彩搭配，创新内部装饰，合理控制造价，营造高品质聚合交流空间。要用好公共空间，统筹布局阅读、演艺、展览等功能区，建好沉浸式体验场景，更好提升城市文化品位、满足群众文化需求。要坚持运营前置，在保障公共文化服务公益属性前提下，采用更灵动的商业空间设计，统筹考虑室内室外空间，导入更多年轻人喜欢的休闲消费业态，为后续可持续发展奠定基础。要抓紧组织实施，扎实做好前期，倒排工程节点，加快建设进度，强化质量监管，力争项目尽快完工投用，为洛阳市民提供更高质量的文化体验、文化服务。

　　徐衣显、王军、张玉杰、任丽君、李新红、魏险峰等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    酸奶到底该饭前喝还是饭后喝
    酸奶到底该饭前喝还是饭后喝
    酸奶到底该饭前喝还是饭后喝
        夏季天气炎热，很多人会在冰箱里备点酸奶，觉得既能补充营养，又冰爽。可问题来了，有人认为酸奶饭前喝好，...
  • ·末梢采血和静脉采血有啥区别
  • ·预防老年人营养不良，好好吃饭最重要
  • ·宫颈癌前病变=宫颈癌？
    		•
    喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
    喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
    喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
        有些游客偏爱古镇游，他们有怀旧情结，喜欢看老街老房，喜欢踩在石板路上，喜欢去深宅大院里追忆往昔。
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
    		•
    		 
    新闻排行
  • 徐衣显赴国家有关部委对接工作并在京...
  • 洛阳深挖文旅消费潜力 让游客“乐意来...
  • 退休不发退休证了吗？洛阳市人社局回复
  • 新安县：农旅融合迎客来
  • 本周洛阳雷阵雨频繁“光顾” 高温暂时...
  • “床旁结算”服务，让患者“少跑腿、...
  • 孟津区：科技赋能助力乡村振兴
  • 关于涧西区小学新一年级报名安排 教体...
  • 甘肃放羊老汉被水冲走 洛阳“漂流哥”...
  • 研发文创产品 让传统文化潮起来
    		•
    百姓呼声
    停车费自动通过ETC代扣？弘义集团回复
    青年宫地铁站出入口暂不具备开通条件
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    夏日山中游

    打鸟

    龙凤山

    广州市场步行街
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605