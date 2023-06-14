洛阳市委召开专题会议 研究城市文化客厅建设工作

25日，市委召开专题会议，研究城市文化客厅建设工作。市委书记江凌主持会议。

市委召开专题会议

研究城市文化客厅建设工作

江凌主持 徐衣显参加

25日，市委召开专题会议，研究城市文化客厅建设工作。市委书记江凌主持会议。

按照市委部署要求，我市正在对现有洛阳会展中心及周边场地进行改造提升，以崭新的功能定位、组织方式、规划设计和策划运营理念，高标准打造城市文化客厅项目。会议听取规划设计单位关于项目设计方案深化情况汇报。

会议指出，城市文化客厅是体现城市文化底蕴、聚合文化服务功能、引领城市文化品质的重要公共文化场所。通过有效盘活利用率低的现有场馆资源，整合重塑文艺院团、文化场馆等资源，聚合交流、展演、培训、教育熏陶等功能，打造整体设计超前、文化艺术资源汇聚、空间功能复合的开放式文化共享空间，对提升城市文化氛围和市民艺术素养，形成具有影响力、体现洛阳地域特色的城市文化新名片具有重要意义。

会议强调，要统筹好安全性、经济性和实用性，坚持以需求为导向，科学确定拆除、加建面积，注重色彩搭配，创新内部装饰，合理控制造价，营造高品质聚合交流空间。要用好公共空间，统筹布局阅读、演艺、展览等功能区，建好沉浸式体验场景，更好提升城市文化品位、满足群众文化需求。要坚持运营前置，在保障公共文化服务公益属性前提下，采用更灵动的商业空间设计，统筹考虑室内室外空间，导入更多年轻人喜欢的休闲消费业态，为后续可持续发展奠定基础。要抓紧组织实施，扎实做好前期，倒排工程节点，加快建设进度，强化质量监管，力争项目尽快完工投用，为洛阳市民提供更高质量的文化体验、文化服务。

徐衣显、王军、张玉杰、任丽君、李新红、魏险峰等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)