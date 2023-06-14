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开展卫生专项监督检查 全力保障省运会顺利举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.25 08:50

　　记者从有关部门获悉，自即日起，市卫生健康执法支队及县(区)卫生监督机构将开展相关住宿场所和游泳场所卫生专项监督检查活动，确保场所卫生安全，全力保障省运会顺利举行。

　　监督人员将重点对住宿场所持有公共场所卫生许可证、从业人员健康合格证明，公共用品用具清洗、消毒、保洁，床上用品更换，环境卫生、通风设施运行情况及艾滋病等传染性疾病防控措施落实等情况进行全面监督检查；在游泳场所重点对持证情况、池水循环净化消毒设施运行情况、强制通过式浸脚消毒池使用情况、水质检测情况、通风设施运行情况、公共卫生事件应急预案等进行监督检查；针对存在二次供水的住宿场所，尤其对持有二次供水许可证、供管水人员健康证及蓄水池清洗消毒、水质检验报告等进行监督检查。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 王凯)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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