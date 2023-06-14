逆转取胜 省运会洛阳女足晋级冠亚军决赛

落后，扳平，再落后，再扳平，终场前实现反超……24日上午，河南省第十四届运动会青少年竞技组五人制女足半决赛进行一场焦点之战，在和开封队的比赛中，洛阳姑娘们上演逆风翻盘的大戏。尤其在最后阶段，两队在短短三分钟内打进3个球，让观众体验了过山车般的跌宕起伏。

落后，扳平，再落后，再扳平，终场前实现反超……24日上午，河南省第十四届运动会青少年竞技组五人制女足半决赛进行一场焦点之战，在和开封队的比赛中，洛阳姑娘们上演逆风翻盘的大戏。尤其在最后阶段，两队在短短三分钟内打进3个球，让观众体验了过山车般的跌宕起伏。

此前的小组赛上，洛阳女足以全胜战绩位居小组头名，与另一小组第二名开封队会师半决赛。比赛开始后，洛阳队迅速掌握场上主动，队员们以流畅娴熟的短传配合屡屡攻入对手禁区，只可惜临门一脚欠缺运气。眼见洛阳队的攻势越发凌厉，开封队采取防守反击战术，将4名队员陈兵禁区，摆出铁桶阵。洛阳队则大举压过半场展开围攻，只可惜面对密集的防守，洛阳队7次射门无一命中。上半场比赛临近结束，开封队反客为主，利用洛阳队防守空当，率先反击破门。0:1，洛阳队压力陡增。

经过中场调整，洛阳队在下半场加快了攻防节奏，并在全场展开高位逼抢，进一步压缩对手空间。下半场第6分钟，洛阳队员下底传中，中场球员拔脚怒射，将比分扳为1:1。此后的6分钟内，洛阳队展开围攻，只可惜5脚射门都差之毫厘。比赛进入最后阶段，开封队复制上半场的戏码，前锋突入洛阳队禁区，再次将比分反超。1:2落后，洛阳姑娘们反而燃起熊熊斗志，放手一搏。1分钟后，洛阳中场球员在中圈附近突施远射，足球直钻球门死角，2:2。又过一分钟，洛阳队“卷土重来”，前锋突入对方禁区，小角度低射破门。最终，洛阳女足以3:2逆转取胜，晋级冠亚军决赛。

另一场半决赛上，郑州队击败平顶山队晋级决赛。25日上午，洛阳女足将和郑州女足争夺本次比赛的冠军。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 司马超）