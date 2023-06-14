省运会洛阳市执委会第三次全体会议召开

22日上午，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会洛阳市执行委员会第三次全体会议召开。市长、省运会洛阳市执委会主任徐衣显出席会议并讲话，市委副书记、政法委书记、省运会洛阳市执委会执行主任杨骁主持。 徐衣显在省运会洛阳市执委会第三次全体会议上强调

全力冲刺攻坚确保办赛出彩参赛添彩

激发城市活力推动消费破圈城市出圈 22日上午，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会洛阳市执行委员会第三次全体会议召开。市长、省运会洛阳市执委会主任徐衣显出席会议并讲话，市委副书记、政法委书记、省运会洛阳市执委会执行主任杨骁主持。 会议通报了省运会筹备工作和前期赛事组织情况，听取了开闭幕式筹备、赛事安排、宣传引流、市场开发、安全保障、接待服务，以及全国全民健身日启动仪式、全省全民健身工作会议等筹备情况汇报。徐衣显指出，省运会是全省规格最高、规模最大、辐射带动作用最强的综合性体育赛事，省委省政府高度重视，全省人民热切期待，是“省之大事”“市之要事”“民之盛事”，要坚持以体促旅、以体彰文、以旅兴体、以文融体，实现“办好一个会、激活一座城”。他强调，一要全力冲刺攻坚，做到顺利圆满展示形象。各级各部门要提升政治站位，争分夺秒、提质增效，统筹做好赛事组织与全国全民健身日活动、全省全民健身工作会议等各项工作，充分展现洛阳运动之美、文化之美、城市之美、发展之美。二要精益求精打磨，实现办赛出彩参赛添彩。以开闭幕式等为重点，抓紧排练演练，全力训练备战，做好竞赛组织，打造“中国特色、河南风采、洛阳韵味、精彩纷呈”的体育文化盛会。三要优质高效服务，确保安全有序万无一失。树牢底线思维、极限思维，聚焦重点领域、重要场所、关键环节，精准调度食宿交通、医疗卫生、志愿服务等工作，构建全流程风险防控体系，确保赛会安全有序、圆满成功。四要精准宣传引流，营造全民省运浓厚氛围。统筹线上线下、内宣外宣，把握“流量经济”“交互传播”，把宣传推介和城市提质、惠民利民、文明创建等结合起来，营造“全城总动员、全民迎省运”的浓厚氛围。五要激活城市消费，发挥办会综合带动效应。抓住省运会消费黄金期，市县联动、全城互动，优化一流营商环境，发展赛事关联产业，广泛推介文旅产品，探索推进“体育赛事+文化传承+沉浸演出+全民健身”的新模式，吸引更多游客“打卡省运会、畅游洛阳城”，把流量变留量，让城市更出圈。六要压紧责任链条，形成协同高效闭环落实。压实责任、群策群力，查漏补缺、督导检查，确保筹办高效有序、落实落细落到位。 省体育局二级巡视员赵峻，市领导任丽君、李新红、牛刚等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)