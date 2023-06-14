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省残运会跆拳道比赛 洛阳两天揽5金7银10铜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.24 08:38

洛阳选手(红方)在比赛中

　　身着白色道服，深吸气，跨步上前，随着一声暴喝，用一记下劈腿击中对手头部，成功得分……22日至23日，河南省第八届残疾人运动会跆拳道比赛在宜阳县体育中心精彩进行。

　　本次比赛分为肢体残疾组和听力残疾组两个组别，项目分为竞技、品势两大类，将产生16枚金牌。来自全省6支代表队的89名运动员在4个比赛日内展开角逐。

　　据介绍，跆拳道竞技比赛指的是双方通过格斗对战，以有效得分决出最终胜负；跆拳道品势比赛是根据跆拳道的基本动作把防御和攻击动作当成套路来训练的练习体系，评委根据选手完成套路的效果打分决出各组别名次。

　　在首个比赛日举行的听力残疾组跆拳道品势比赛中，洛阳选手赵豆豆一套行云流水的动作获全场最高分，为洛阳队夺得跆拳道项目首金。随后，赵豆豆携手队友张瑞龙夺得听力残疾组混双品势比赛的金牌。当天，洛阳选手在品势比赛中还夺得3枚银牌和4枚铜牌。在22日下午举行的肢体残疾组跆拳道竞技比赛中，洛阳选手同样表现抢眼，女子选手马悦晴击败对手，夺得1枚金牌，她的队友获得2枚银牌和2枚铜牌。

　　23日，听力残疾组跆拳道竞技比赛继续进行，代表洛阳出战的葛赛伟、于洋两位选手夺得2枚金牌，洛阳代表队还获得2银4铜的成绩。

　　至此，在跆拳道前两个比赛日，洛阳残运会军团发挥出色，取得5金7银10铜的佳绩。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 沈玺 涂晓洛 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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