省运会古典式摔跤比赛落幕 洛阳夺得2金2银4铜

22日至23日，河南省第十四届运动会青少年竞技组古典式摔跤展开最后两个决赛日的争夺，洛阳摔跤队发挥稳定，收获2金2银4铜。

侯明阳（右）在比赛中

22日至23日，河南省第十四届运动会青少年竞技组古典式摔跤展开最后两个决赛日的争夺，洛阳摔跤队发挥稳定，收获2金2银4铜。

22日下午，迎着三伏天的酷热，省运会古典式摔跤项目迎来首个决赛日，洛阳3名选手杀进决赛，分别参加男子甲组67公斤级、男子甲组77公斤级和男子乙组85公斤级冠亚军的争夺。

17时许，在率先开始的男子甲组67公斤级决赛上，洛阳选手张佳乐与濮阳选手王鹏博展开激战，张佳乐以0∶2获得亚军。

在男子甲组77公斤级比赛中，洛阳选手侯明阳以5∶1的绝对优势为洛阳夺得该项目金牌。

在22日傍晚举行的男子乙组85公斤级决赛上，洛阳选手赵帅帅获得亚军。

在首个决赛日取得1金2银的成绩，极大地鼓舞了洛阳选手的士气。23日下午的收官之战，洛阳又一鼓作气夺得1金4铜，其中韩艺赫夺得男子乙组70公斤级比赛金牌，刘超乐、陈昊含、刘禹轩、李明阳4名选手分获男子甲组97公斤级、男子乙组120公斤级、男子乙组62公斤级、男子乙组70公斤级的铜牌。

至此，本届省运会古典式摔跤项目圆满落幕，由洛阳文化旅游职业学院训练的优秀选手为洛阳夺得2金2银4铜的佳绩。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 涂晓洛 文/图）