赛事预告：排球足球值得期待 现代五项展开角逐

本周，省十四运会青少年竞技组将迎来4大项赛事，分别为自由式摔跤、排球、现代五项、足球甲组(11人制)比赛，社会组毽球比赛也将在新安县开赛。

本周，省十四运会青少年竞技组将迎来4大项赛事，分别为自由式摔跤、排球、现代五项、足球甲组(11人制)比赛，社会组毽球比赛也将在新安县开赛。 本周，省十四运会青少年竞技组将迎来4大项赛事，分别为自由式摔跤、排球、现代五项、足球甲组(11人制)比赛，社会组毽球比赛也将在新安县开赛。 自由式摔跤 继古典式摔跤落下帷幕，同属于国际式摔跤的自由式摔跤项目将于26日至30日在洛阳市全民健身中心拉开战幕。 排球 国人喜闻乐见的排球比赛将于7月26日至8月2日在洛阳师范学院体育馆开赛。 现代五项 7月29日至7月31日，现代五项比赛将在宜阳县体育中心体育场举行。 足球 青少年甲组足球赛将于7月29日至8月3日在栾川县伏牛山足球场举行。 毽球 省十四运会社会组·省辖市组毽球比赛将于7月26日至7月30日在新安县体育中心体育馆举行。 据介绍，“云动洛阳”微信公众号本周计划对两项比赛进行赛事直播：7月26日自由式摔跤比赛，7月27日毽球比赛。感兴趣的读者可关注“云动洛阳”微信公众号观看。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）